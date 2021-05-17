Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Болонья
Футбол. Зарубежный
16.05
ПСЖ
Реймс
40
Футбол. Зарубежный
16.05
Ницца
Страсбур
02
Футбол. Зарубежный
16.05
Ним
Лион
25
Футбол. Зарубежный
18.05
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18.05
Саутгемптон
Лидс
Все события
Фоторепортажи
11Оливейра — новый чемпион UFC в легком весе
19Пенальти Смолова принес «Локомотиву» новый кубок: кадры финала
19:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Италии утверждают, что Фонсека провел переговоры с «Зенитом»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека провел переговоры с несколькими клубами, сообщает 17 мая Il Messaggero. Португалец покинет команду по окончании сезона, его заменит Жозе Моуринью.

Наверх
Источник: calciomercato.com

По данным источника, у специалиста были контакты с «Зенитом». Также он общался с представителями «Тоттенхэма» и «Бенфики». Фонсека не против остаться в Италии, но такого варианта у него пока нет.

За тур до окончания серии А «Рома» занимает седьмое место. 48-летний Паулу Фонсека ранее тренировал «Авеш», «Пасуш де Феррейра», «Порту», «Брагу» и «Шахтер». В его активе три победы в чемпионате Украины, трижды он выиграл Кубок Украины. Обладатель Суперкубка Украины, Суперкубка Португалии и Кубка Португалии.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит» оформил чемпионство в сезоне-2020/21. Под руководством Сергея Семака петербургский клуб стал чемпионом России в третий раз подряд.

 «Супер царь». Болельщики «Монако» отреагировали на гол Головина
Старость Тони Фергюсона: проиграл девять раундов подряд, за два боя на нем лежали дольше, чем за всю карьеру в UFC
Названы возможные преемники Зинедина Зидана в «Реале»
Саломон Рондон попрощался с ЦСКА
Рамзан Кадыров объяснил свое высказывание о Хабибе Нурмагомедове
Игорь Денисов раскрыл подробности конфликта с Черчесовым
Российский пловец побил мировой рекорд на дистанции 50 метров
Четыре футболиста покинули грозненский «Ахмат»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь