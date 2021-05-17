Рондон попрощался с ЦСКА
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Венесуэльский нападающий Саломон Рондон, выступавший на правах аренды в московском футбольном клубе ЦСКА, попрощался с командой.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Венесуэльский нападающий Саломон Рондон, выступавший на правах аренды в московском футбольном клубе ЦСКА, попрощался с командой.
ЦСКА в феврале арендовал Рондона до конца сезона у китайского «Далянь Про». В 10 матчах Российской
«Было приятно, ЦСКА», — написал Рондон в своем Twitter, сопроводив пост прощальным видеороликом.