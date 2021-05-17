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20:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рондон попрощался с ЦСКА

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Венесуэльский нападающий Саломон Рондон, выступавший на правах аренды в московском футбольном клубе ЦСКА, попрощался с командой.

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ЦСКА в феврале арендовал Рондона до конца сезона у китайского «Далянь Про». В 10 матчах Российской премьер-лиги форвард забил четыре мяча. Также венесуэлец провел три игры в Кубке России.

«Было приятно, ЦСКА», — написал Рондон в своем Twitter, сопроводив пост прощальным видеороликом.

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