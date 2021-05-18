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15:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Дзюба описал свои эмоции после утечки интимного видео

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в интервью YouTube-каналу «Грустная Передача о Футболе» описал свои эмоции после утечки интимного видео.

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Источник: Reuters

«Я себя немножко пожалел, всплакнул. Я не мог в себе это держать. Почему женщины живут больше, чем мы? Женщины чуть эмоции выдали… А мы все в себе держим. Я охренел! Не буду врать, дней 7−10 мне было тяжело», — заявил футболист, отметив, что это было видео двухлетней давности.

Дзюба добавил, что поначалу тема слитого видео была для него болезненной, однако теперь он может шутить над этим. «Очень много людей отреагировало с вопросом, как помочь. Зато теперь все знают, почему у меня 22-й номер», — подытожил он.

В ноябре 2020 года форвард оказался в центре скандала. Тогда в сеть попало интимное видео с его участием. Инцидент привел к тому, что форварда временно исключили из сборной и лишили статуса капитана в петербургском «Зените».

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