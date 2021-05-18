Дзюба описал свои эмоции после утечки интимного видео

«Я себя немножко пожалел, всплакнул. Я не мог в себе это держать. Почему женщины живут больше, чем мы? Женщины чуть эмоции выдали… А мы все в себе держим. Я охренел! Не буду врать, дней 7−10 мне было тяжело», — заявил футболист, отметив, что это было видео двухлетней давности.

Дзюба добавил, что поначалу тема слитого видео была для него болезненной, однако теперь он может шутить над этим. «Очень много людей отреагировало с вопросом, как помочь. Зато теперь все знают, почему у меня 22-й номер», — подытожил он.