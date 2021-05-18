Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
20:00
Саутгемптон
Лидс
Футбол. Зарубежный
21:00
Брайтон & Хоув
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
21:30
Лацио
Торино
Футбол. Зарубежный
22:15
Челси
Лестер
Футбол. Зарубежный
17.05
Верона
Болонья
22
Все события
Фоторепортажи
11Оливейра — новый чемпион UFC в легком весе
19Пенальти Смолова принес «Локомотиву» новый кубок: кадры финала
11:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Слуцкий ярко отметил 50-летие: пришли даже Семак, Гончаренко и Дзюба

Главный юбиляр года.

Наверх
Источник: Instagram

После завершения сезона Леонид Слуцкий собрал весь российский футбольный бомонд на своем корпоративе в честь 50-летия. Тренер не мог отметить день рождения 4 мая, так как шел сезон. Но сразу после завершения чемпионата пригласил всех друзей в Soho.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сергей Семак, Виктор Гончаренко, Сергей Овчинников, Артем Дзюба, Алан Дзагоев, Евгений Савин, Георгий Щенников, Герман Ткаченко, Константин Генич, некоторые игроки, тренеры и сотрудники «Рубина» — это лишь неполный список гостей юбилея Слуцкого.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ведущие корпоратива — популярные шоумены Александр Гудков и Екатерина Варнава, которые вели празднование в футболках «Рубина» и «Витесса».

Во время загрузки произошла ошибка.

Главное видео вечера — сборник клипов с игроками «Рубина» «Старые песни о главном», который подготовил медиадепартамент клуба. Футболисты команды исполнили хиты, которые любит главный тренер. А завершилась подборка клипом «Грибов» «Между нами тает лед», где Слуцкий с бумбоксом у пазика в балаклаве сыграл главную роль.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тренер оценил подарок и смеялся на протяжении всего ролика, а после вышел на сцену вместе с командой под песню Opus — Life is Life. Это хит раздевалки «Рубина», которую в этом году постоянно включают игроки казанцев после победных матчей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Главный музыкант корпоратива Слуцкого ожидаемо — Леонид Агутин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Зажигательный танец Слуцкого вместе с женой Василия Березуцкого Ольгой. Вы должны это видеть.

Во время загрузки произошла ошибка.

В среду Леонид Викторович собирается на «Вечерний Ургант» в качестве гостя выпуска.

Во время загрузки произошла ошибка.

Владислав Зимагулов

 Хасбик vs Абдурозик — самый хайповый бой года. Суммарный вес соперников — 35 кг
Стероиды и драки в пивных. Каким спортсменом был Шварценеггер
Овечкин отдал шикарный пас, но этого не хватило для победы
«Деньги заканчиваются»: Емельяненко предрек камбэк Хабиба
Лучшая концовка сезона НБА за 5 лет. Так не было со времен Коби
Выбивал «Зенит» из ЛЧ: утвержден новый тренер «Спартака»
Сборная России в полном составе вышла из карантина накануне ЧМ
Головин тянет «Монако». Его клуб продолжает чемпионскую гонку
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь