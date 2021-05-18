Слуцкий ярко отметил 50-летие: пришли даже Семак, Гончаренко и Дзюба
Главный юбиляр года.
Главный юбиляр года.
После завершения сезона Леонид Слуцкий собрал весь российский футбольный бомонд на своем корпоративе в честь 50-летия. Тренер не мог отметить день рождения 4 мая, так как шел сезон. Но сразу после завершения чемпионата пригласил всех друзей в Soho.
Сергей Семак, Виктор Гончаренко, Сергей Овчинников, Артем Дзюба, Алан Дзагоев, Евгений Савин, Георгий Щенников, Герман Ткаченко, Константин Генич, некоторые игроки, тренеры и сотрудники «Рубина» — это лишь неполный список гостей юбилея Слуцкого.
Ведущие корпоратива — популярные шоумены Александр Гудков и Екатерина Варнава, которые вели празднование в футболках «Рубина» и «Витесса».
Главное видео вечера — сборник клипов с игроками «Рубина» «Старые песни о главном», который подготовил медиадепартамент клуба. Футболисты команды исполнили хиты, которые любит главный тренер. А завершилась подборка клипом «Грибов» «Между нами тает лед», где Слуцкий с бумбоксом у пазика в балаклаве сыграл главную роль.
Тренер оценил подарок и смеялся на протяжении всего ролика, а после вышел на сцену вместе с командой под песню Opus — Life is Life. Это хит раздевалки «Рубина», которую в этом году постоянно включают игроки казанцев после победных матчей.
Главный музыкант корпоратива Слуцкого ожидаемо — Леонид Агутин.
Зажигательный танец Слуцкого вместе с женой Василия Березуцкого Ольгой. Вы должны это видеть.
В среду Леонид Викторович собирается на «Вечерний Ургант» в качестве гостя выпуска.
Владислав Зимагулов