Лига конкуренций: что покажут «Рубин» и «Сочи» в новом еврокубке

В первом розыгрыше Лиги конференций от России сыграют «Рубин» и «Сочи». О необходимости создания третьего еврокубка УЕФА задумался еще в середине 2010-х, когда понял, что клубы из низших лиг очень редко добираются до групповых стадий Лиги чемпионов или Лиги Европы. Официально создание ЛК анонсировали в декабре 2018-го — тогда её рабочим названием было «Лига Европы-2». Окончательное имя турнира утвердили через год.

Лига конференций должна решить сразу две задачи. Во-первых, у клубов с задворок рейтинга УЕФА повысятся шансы на реальный континентальный трофей — пусть не самый престижный, но полноценный еврокубок. Во-вторых, изменится статус Лиги Европы. В последние сезоны на групповом этапе в нем участвовало целых 48 клубов, и даже ранние стадии плей-офф не слишком привлекали зрителей. Теперь в Лиге Европы будет меньше отборочных раундов, а групповой этап сократится до 32 команд. ЛЕ становится более эксклюзивным турниром. При прежнем формате сейчас во второй еврокубок от России попали бы «Локомотив», «Рубин» и «Сочи», а так — только московский клуб.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="ec00ee3b-13c7-5637-a556-31e8659caa51"></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll(".mediaPollEmbed");if(embeds&&!window.mediaPoll.renderedAll){for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed)}window.mediaPoll.renderedAll=!0}};function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName("head")[0];var script=document.createElement("script");script.type="text/javascript";script.defer=!0;script.async=!0;script.src="https://media-poll.mail.ru/-/4396838133624632/embed/main.js";script.charset="UTF-8";script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0}};if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds()}else{if (window.opera=="[object Opera]"&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload', loadEmbed)}else{document.addEventListener("DOMContentLoaded",loadEmbed,!1)}if (document.readyState!=='loading') {loadEmbed()}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Формат

Главное, что нужно знать: ни один клуб не попадет в групповой этап напрямую, всем нужно будет пройти хотя бы один отборочный раунд. Всего их четыре.

Команда Сочи

В первом раунде участвуют только клубы из нижней половины рейтинга УЕФА, Россию это не касается. Во втором раунде начнут путь команды, вылетевшие из первых раундов Лиги чемпионов, а также клубы из более сильных чемпионатов. Например, швейцарский «Базель», греческий ПАОК или наш «Сочи». В третьем раунде добавятся команды покрепче. Например, четвертое место чемпионата Голландии («Витесс») и «Рубин».

В четвертом раунде (или раунде плей-офф) в борьбу вступят команды из сильнейших лиг — в частности, те, кто занял седьмые места в чемпионатах Испании, Англии, Италии, Германии. Поэтому Лигу конференций неправильно называть еврокубком для слабых лиг — условные «Вест Хэм» или «Рома» будут считаться фаворитами турнира.

Групповой этап. Как везде: 8 групп, 32 команды, 6 матчей у каждой. А вот на стадии 1/16 финала будет кое-что новенькое. Напрямую в 1/8 финала выйдут только восемь победителей групп. Занявшие вторые места проведут дополнительный раунд с командами, финишировавшими третьими в своих группах Лиги Европы (до этого сезона они просто вылетали).

Плей-офф. С 1/8 финала и дальше все просто. Победители групп сыграют с теми, кто преодолел стадию 1/16 финала. Все пары проведут по два матча — дома и на выезде. Вплоть до финала ничего не изменится. Победитель Лиги конференций получит не только трофей, но и место в групповом этапе Лиги Европы.

Команда Рубин

Даты

Матчи второго отборочного раунда Лиги конференций состоятся 22 и 29 июля, то есть «Сочи» начнет еврокубковый сезон раньше других клубов РПЛ.

Третий отборочный раунд стартует 5 августа, ответные игры — 12 августа. Здесь начнет еврокубковый путь «Рубин». Четвертый раунд (или раунд плей-офф) запланирован на 19 и 26 августа. Групповой этап — осенью и в декабре. В те недели, когда проходят матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Матчи Лиги конференций будут проводиться по четвергам, так что нам придется привыкнуть, чтобы не перепутать их с играми ЛЕ. В один день будет 16 матчей Лиги Европы и 16 матчей Лиги конференций.

Первые матчи 1/16 финала пройдут уже 17 февраля. Финал первого сезона состоится 25 мая в столице Албании — Тиране.

Перспективы наших

Зимой директор департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин в интервью Нобелю Арустамяну сказал: «На что российские клубы будут максимум претендовать? Вот Лигу конференций введут, вот там будут». Это было сказано на фоне провального выступления российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

В Лиге конференций на бумаге уровень сопротивления будет ниже. Даже «Сочи», вероятнее всего, во втором отборочном раунде будет в числе сеяных команд, и в соперниках у него может быть третий клуб Белоруссии или Кипра. Но прошлый сезон доказал, что команды РПЛ не стоит переоценивать. Напомним, «Ростов» вылетел из Лиги Европы от «Маккаби» из Хайфы (второй клуб Израиля), а «Динамо» от «Локомотива» из Тбилиси (четвертый клуб Грузии). Очевидно, что и в следующем сезоне «Рубину» с «Сочи» могут попасться сопоставимые по силе оппоненты.

— Считаю, что «Рубин» заслужил четвертое место в таблице РПЛ, а также выход в еврокубки, — отметил в беседе с «Известиями» бывший наставник казанской команды Ринат Билялетдинов. — Они смогли обыграть «Спартак», «ЦСКА» и даже «Зенит» в домашнем матче. У них команда отлично укомплектована, легионеры квалифицированные. Благодаря им, а так же россиянам Макарову, Дюпину, игрокам в атакующих действиях, таким, как Деспотович, «Рубин» наверху. За это надо отдать должное селекционному отделу. Смогут ли они играть в Лиге конференций — покажет время и календарь матчей. Они попали в третий по значимости турнир, поэтому есть надежда, что после первых игр квалификаций они попадут в групповой этап. Для этой лиги они конкурентоспособны и могут показать достойные матчи.

О перспективах «Сочи» высказался бывший тренер сборной России и СССР, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец.

— В целом, пятое место у «Сочи» более чем заслужено, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» Анатолий Бышовец. — Эта организованная команда сумела во многих матчах показать достаточно зрелую игру. В клубе находятся талантливые игроки: из «Зенита», национальной сборной. Также добавилось много молодых ребят. Например, хорошо смотрится Руденко из «Спартака». Плюс к мастерству ряда футболистов я бы добавил отличную работу главного тренера. Федотов один из лучших тренеров РПЛ. В следующем сезоне «Сочи» закономерно могут претендовать на большее и по занимаемому месту, и по качеству игры. Если они сохранят костяк, то вполне могут пробиться и в групповой этап Лиги конференций.

Теоретически к казанцам и сочинцам могут добавиться «Локомотив» со «Спартаком». Красно-зеленые начнут кампанию с группового турнира Лиги Европы, а красно-белые опустятся туда, если не пройдут отборочный этап Лиги чемпионов. Если кто-то из московских клубов займет третье место в группе ЛЕ, то переместится в 1/16 финала Лиги конференций.