Источник: «Фейеноорд» договорился со «Спартаком» об аренде Тила

По сведениям источника, «Фейеноорд» договорился с московским клубом об аренде 23-летнего голландца. Клуб из Роттердама будет полностью выплачивать зарплату игрока. При этом «Спартак» продлит контракт с Тилом, так как не хочет терять 18 миллионов евро, которые были потрачены на его трансфер.