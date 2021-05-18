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01:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: «Фейеноорд» договорился со «Спартаком» об аренде Тила

Полузащитник «Спартака» Гус Тил может продолжить карьеру в чемпионате Голландии, сообщает Evrostavka.

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По сведениям источника, «Фейеноорд» договорился с московским клубом об аренде 23-летнего голландца. Клуб из Роттердама будет полностью выплачивать зарплату игрока. При этом «Спартак» продлит контракт с Тилом, так как не хочет терять 18 миллионов евро, которые были потрачены на его трансфер.

Текущий сезон Тил провел в аренде у «Фрайбурга». За немецкий клуб хавбек провел 7 матчей в бундеслиге и не отметился результативными действиями. В четырех матчах региональной лиги Тил забил 4 гола.

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