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01:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» поднялся на 33-е место в списке самых дорогих футбольных брендов

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Санкт-петербургский «Зенит» поднялся на 33-е место в рейтинге самых дорогих брендов футбольных клубов по версии Brand Finance.

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Источник: Спорт РИА Новости

Стоимость бренда «Зенита» с 2020 года, когда он занял в рейтинге 49-е место, увеличилась на 35% и составила в 2021 году 135 миллионов евро. «Зенит», являющийся единственным российским клубом в топ-50 рейтинга, показал наибольший рост стоимости бренда в 2021 году.

В топ-3 рейтинга свои позиции удерживают «Реал» (1,276 млрд евро), «Барселона» (1,266 млрд) и «Манчестер Юнайтед» (1,130 млрд). В топ-10 по стоимости брендов также вошли «Манчестер Сити» (1,118), «Бавария» (1,068), «Ливерпуль» (973), «Пари Сен-Жермен» (887), «Челси» (769), «Тоттенхэм» (723) и «Арсенал» (675).

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