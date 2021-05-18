«Зенит» поднялся на 33-е место в списке самых дорогих футбольных брендов

Стоимость бренда «Зенита» с 2020 года, когда он занял в рейтинге 49-е место, увеличилась на 35% и составила в 2021 году 135 миллионов евро. «Зенит», являющийся единственным российским клубом в топ-50 рейтинга, показал наибольший рост стоимости бренда в 2021 году.