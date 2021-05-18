Бабаев: Олич не будет совмещать работу в ЦСКА и сборной Хорватии на ЕВРО

Во вторник футбольный агент Деян Йоксимович сообщил РИА Новости, что руководство ЦСКА отпустило Олича на ЕВРО-2020, где он войдет в тренерский штаб сборной Хорватии.

«Все не совсем так, поторопились немного с распространением этой информации. Деян Йоксимович, который, как понимаю, был первоисточником этой новости, извинился… Трудности перевода. Его не так поняли. Журналист передал, и по цепочке пошла дезинформация. Никакое совмещение невозможно, даже речи об этом не шло. Мы изначально договаривались с Ивицей, что главный тренер полностью должен быть сосредоточен на команде. При всем уважении того факта, что руководство хорватской федерации футбола и сборной Хорватии пошло навстречу, отпустив Ивицу в клуб, на берегу была договоренность, что совмещение неприемлемо и не пойдет на пользу ни сборной Хорватии, ни клубу», — сказал Бабаев журналистам.

«Возможно, что Ивица, находясь в отпуске, на несколько дней заедет в расположение сборной, это его право, человек находится на отдыхе. Тем более что в команде сейчас (Никола) Влашич, который восстановился после травмы, нуждается в определенной поддержке. Я думаю, здесь даже в наших интересах, чтобы Ивица оценил состояние и, если необходима консультация или помощь, ее оказал, но это ни в коем случае нельзя рассматривать как совмещение, работу. 16 июня у нас начинаются сборы, за день минимум Ивица уже будет в Москве. Даже назвать это краткосрочной командировкой не могу», — подчеркнул Бабаев.