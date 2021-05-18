Тедеско допускал тактические ляпы, но мощно прокачал ментальность «Спартака». Что немец изменил в команде
Итоги работы Доменико в России.
Итоги работы Доменико в России.
17 мая «Спартак» простился с Тедеско. Перед отъездом Доменико провел ультратеплый
Быстро обнаружилось, что Тедеско идеален на
Для Тедеско радикальные перестановки — норма. В «Шальке» меняли позиции Стамбули, Майер, Набиль Бенталеб и Леон Горецка. И, кажется, все от этого выиграли.
Но в России у Тедеско были проблемы. Периодически «Спартак» выдавал беспобедные серии, выглядел беспомощным в позиционной атаке и проваливал матчи дурацкими ошибками, которые можно было предсказать. Свежайший пример: «Спартак» играет решающий матч с «Химками», у которых левый фланг атаки закрывает мегамотивированный Мирзов, которому противостоит Кутепов. В итоге защитник провел один из самых неудачных матчей за «Спартак» в сезоне, поскольку даже теоретически не мог сдерживать дриблинг Мирзова и давление заряженного черкизовским прошлым Идову, который элитно усиливал фланг по левому краю.
В этой ситуации было логичнее поменять Кутепова и Жиго местами, чтобы Илья выполнял роль самого центрального из трех защитников, где его недостатки замаскировались бы сильными качествами Жиго и Джикии. Согласитесь, правый центральный защитник Жиго выглядит лучшим стражником зоны Мирзова/Идову, да и такая позиция создавала бы удобнейшие условия для забегов француза вперед. Но в итоге Тедеско на это не среагировал, а Мирзов с Идову создали гол для Глушенкова как раз из зоны правого центрального бека.
Тедеско так и не решил еще один момент. У него не получилось наладить взаимодействие между латералями и центральными защитниками. Сначала центральные защитники очень пассивно заполняли фланги и туда приходилось смещаться центральным полузащитникам, что создавало кучу свободных зон прямо перед штрафной (самый яркий пример — игра с «Зенитом» в Санкт-Петербурге).
Весной 2021-го эта проблема пропала: Крал и Зобнин перестали сваливаться на фланг и больше действовали при обороне в профильной зоне. Видимо, Тедеско решил, что фланги не так опасны, как зона подбора в районе полукруга, но крайние центрбеки (особенно Джикия) продолжили пассивно помогать флангам, и «Спартак» часто получал голы с максимально подготовленных верховых передач в свою штрафную, когда крайний защитник уводит латераля, а вингер/нападающий получает свободу в полуфланге. Хороший пример — второй гол Ильина в игре с «Ахматом». Многие решили, что это ошибка Кутепова, но на самом деле в такой ситуации максимально сложно контролировать врывающегося соперника, которому в голову летит идеальный пас. Поэтому я бы назвал это системной ошибкой.
Поэтому разрушать Тедеско за это неправильно. Он делал все, что в его силах. Нелогичным, пожалуй, вышел чейндж на четыре защитника этой весной. Показалось, что Доменико сделал все это под давлением общественности, большая часть из которой считает, что схема в пять защитников — сугубо оборонительная стратегия, что, конечно, не совсем правда. Особенно если принять во внимание факт, что Пеп Гвардьола в последнее время постоянно атакует именно с тремя центральными защитниками (левый защитник Зинченко становится центральным хавбеком, правый защитник Уокер стягивается в центр).
Но Тедеско все равно изменил схему, и именно поэтому «Спартак» в начале весны впал в самый большой кризис за время работы немца: вылетел из Кубка России, проиграл в чемпионате «Рубину» и, по сути, упустил все шансы на трофеи.
Впрочем, вся тактическая болтовня разбивается о два факта:
А теперь поговорим о том, как это удалось. Мне кажется, самое главное качество Тедеско — честность. Я не придавал этому особого значения, пока вчера не перечитал интервью Тедеско, которое он дал изданию Sport24: «Симеоне с “Атлетико” прессингуют круче всех. У них фантастический менталитет, готовность отдавать сто процентов на поле. Думаю, они готовы для тренера на все. Мне нравится такой подход. Он показывает, что можно многого добиться в футболе, если ты готов работать с максимальной отдачей, максимальной интенсивностью, четким пониманием задачи».
И вот еще важные слова из этого интервью: «В первую очередь нужно помнить, что мы — “Спартак”! Мы должны смотреть на структуру собственной игры, свои сильные качества и потом менять детали, подстраиваясь под конкретного соперника».
Трезвый взгляд на образ Тедеско доказывает, что его декабрьские слова в
А ведь еще были коронавирус, дичайшие судейские скандалы, конфликты с тренерскими штабами соперников, хейт ветеранов и прочее. По сути, в нормальных условиях Тедеско существовал только этой весной: плановые сборы, снижение ограничений по коронавирусу, поддержка руководства — все это сложилось, и Доменико забрал серебро.
Тедеско не испугали тренировки под 20-градусные морозы: с дубовыми мячами и мегатоннами снега. Он старательно работал в максимально некомфортных условиях. И игроки это оценили. Для футболистов самое главное от тренера — честность, последовательность и индивидуальное внимание. Все это Тедеско тоже дал, а потому шесть волевых побед в РПЛ (и одна мегаволевая ничья в Грозном) не должны удивлять. Ментальность этого «Спартака» прокачана не хуже бицепсов Ронни Коулмэна в 1999-м.
«После “Шальке” я принял решение не принимать никакой клуб в свое сердце, но в “Спартаке” я не справился. Вы сами видели, как я относился к “Спартаку”. Многие друзья удивлялись, почему я еду в Россию. Но им нужно понять, увидеть стадион. Не только “Открытие”, но и любой другой в России, куда приезжает “Спартак”. Болельщики, энергетика — все это фантастическое, к этому невозможно относиться по-другому», — говорил растроганный Тедеско на прощальной
Все это, конечно, не отменяет тактических вопросов и иногда необоснованных эмоций к судьям, но совершенно точно говорит о решении задачи, которую Тедеско поставил перед собой по приезде в Москву: «Моя задача — доказать, что я тот самый парень, кто должен занимать пост главного тренера “Спартака”».
Доменико — тот самый. Он всем все доказал.
Максим Никитин