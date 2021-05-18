Бренды посыпались

Санкт-петербургский «Зенит» признан самым быстрорастущим футбольным брендом мира. Такие выводы содержатся в ежегодном исследовании Brand Finance. Стоимость бренда петербургской команды, единственного представителя России в топ-50 рейтинга, за год увеличилась на 35%. Впрочем, в абсолютных цифрах «Зениту» до лидеров далеко. Рейтинг возглавляет «Реал», бренд которого оценен в €1,276 млрд, что почти в десять раз больше показателя чемпиона России.

Консалтинговая компания Brand Finance обнародовала результаты ежегодного рейтинга стоимости брендов футбольных клубов. В отчете указывается, что на результаты этого года значительно повлиял неудавшийся проект Европейской суперлиги (ESL). Речь о попытке 12 ведущих команд Европы создать свой, неподконтрольный Европейскому союзу футбольных ассоциаций (UEFA), турнир. Как следствие, уверены авторы доклада, топовые клубы нанесли ущерб своим брендам.

Brand Finance, основываясь на своей модели вычислений (суть сводится к оценке возможностей монетизации бренда), учитывающей множество параметров, полагает, что бренды 12 неудавшихся раскольников подешевели на €606 млн.

Но это, оказывается, еще хороший результат. В Brand Finance считают, что если бы проект ESL был реализован, то потери составили бы €2,5 млрд. Именно с проектом ESL Brand Finance связывает, в частности, потерю «Ливерпулем» одного из своих спонсоров — Tribus Watches, а также срыв контракта «Манчестер Юнайтед» с The Hut Group (e-commerce) на £200 млн. Нельзя, правда, не отметить, что протесты болельщиков, сорвавшие создание ESL, наблюдались только в Англии. В Испании и Италии, которые были представлены в проекте шестью командами, ничего такого не наблюдалось. Весьма вероятно, что если бы владельцам английских клубов хватило выдержки и сил добиться реализации проекта, их потери довольно быстро были бы компенсированы. Достаточно сказать, что уже в первый год клубам-учредителям были обещаны выплаты, превышающие €300 млн на каждого.

Но в Brand Finance, очевидно, считают иначе и обращают внимание на то, что «Бавария», которую также приглашали присоединиться к ESL, за счет отказа значительно укрепила свой бренд. Тут речь не о его оценке в деньгах, а именно о некоей силе бренда (один из параметров, учитываемых при составлении общего рейтинга). Так вот, сила бренда «Баварии» не знает себе равных — у мюнхенцев 91,9 балла из 100 и рейтинг AAA+ (вычисляется примерно так же, как кредитный рейтинг). Глава спортивных сервисов Brand Finance Хьюго Хенсли в связи с этим отметил, что принятая в Германии практика, предусматривающая, что болельщики контролируют более 50% клуба, подразумевает, что мнение фанов всегда учитывается: «Это позволило “Баварии” избежать фиаско с ESL, в то время как успешные выступления в 2020 году привели к росту оценок клуба. Это позитивный сигнал, обещающий рост поступлений в будущем». Стоит, правда, отметить, что, например, «Реал» и «Барселона» полностью контролируются десятками тысяч членов клубов, однако это не помешало их руководству вступить в ESL. К слову, испанские гранды и «Ювентус» формально ESL все еще не покинули.

Несмотря на все неприятности, лидером рейтинга остается «Реал». Его бренд оценен в €1,276 млрд. На втором месте еще один клуб, посмевший бросить вызов UEFA — «Барселона» с оценкой €1,266 млрд. Замыкает тройку «Манчестер Юнайтед» — €1,130 млрд.

Следом идет «Манчестер Сити» — €1,118 млрд. А вот «Бавария», удостоившаяся таких похвал, только пятая — €1,068 млрд. В топ-10 также попали «Ливерпуль» — €973 млн, ПСЖ — €887 млн, «Челси» — €769 млн, «Тоттенхем» — €723 млн, «Арсенал» — €675 млн.

Как видно, в топ-10 рейтинга шесть мест занимают английские команды. Они шире других представлены и в общем списке из 50 клубов — 19 мест. На втором месте Германия — 12 клубов. У Испании семь команд, у Италии — шесть, у Франции — три. Еще по одному месту получили Голландия, Португалия и Россия.

Россия представлена «Зенитом», которому, согласно подсчетам Brand Finance, есть чем похвастать. Петербуржцы оказались самым быстрорастущим брендом из всех футбольных клубов. По сравнению с прошлым годом бренд «Зенита» подорожал на 35%, до €135 млн, что позволило чемпиону России подняться с 49-го на 33-е место.