«Локо» хочет снести стадион и переехать в «Лужники». Это больше не ваше Черкизово!
А взамен ничего не построят?
А взамен ничего не построят?
Болельщики «Локомотива», сейчас будет больно: «РЖД Арену», скорее всего, собираются сносить, а ваша любимая команда планирует выступать в «Лужниках». Почему «Локо» остаётся без собственного дома, да и собирается ли клуб строить новую арену? Давайте разбираться.
Сегодня
По нашей информации, после сноса стадиона там не планируют строить новую арену. «Таких планов у клуба и города пока нет», — заявил собеседник «Чемпионата».
Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что такое развитие событий может быть связано с планами постройки нового вокзала в районе Черкизово.
Болельщики «Локомотива» в гневе: ещё недавно им была обещана крыша, а сегодня арену собираются сносить. Реконструкция стадиона в Черкизове обсуждалась давно, а автор идеи возведения крыши — бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус.
Геркус, привыкший выражать мнение на актуальные события в своём
Руководство клуба хочет переехать на новое место уже в следующем сезоне. При этом, по словам нашего источника, «Локо» планирует арендовать «Лужники» на целых 49 лет — переговоры находятся в завершающей стадии, обговариваются последние детали.
Салават Муртазин