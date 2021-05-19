«Никогда не забуду». Ребров рассказал, как Тедеско мотивировал «Спартак» в перерыве при 0:2 в Грозном

«Конечно, Тедеско запомнится эмоциями, — цитирует Реброва Sports.ru. — Как-то перед игрой Доменико давал установку, стоя на столе — можно сказать, плясал и чуть не свалился. Было классно, эмоционально, он зарядил нас.



Или последний матч с «Локомотивом». Тедеско эмоционировал в перерыве — чайник разбил, пирожные и печенья летали по раздевалке. А дальше — просто невероятно. Доменико хватает мусорный бак, который почти с него ростом, и пытается его поднять. Все в #### [шоке], а я думаю: «Что он с этим баком будет делать?» Короче, Тедеско бак поднимает и со всей силы бьет его о пол. Видно, что пульс бешеный, что эмоций просто через край. У Карреры были эмоциональные установки, когда он планшеты и часы разбивал, но тут вообще что-то запредельное. К сожалению, «Локомотиву» мы проиграли тогда, но второй тайм провели намного лучше — потому что после этого перфоманса вышли заведенные.



И я никогда не забуду перерыв с «Ахматом». Как Тедеско сначала успокоил, а потом настроил команду на второй тайм. Мы зашли в раздевалку, все начали друг другу пихать. Тедеско сказал: «Так, все замолчали. Я буду говорить». Посадил всех плотно в углу раздевалки — прямо друг к другу. Сам тоже сел на пол. И сказал: «Парни, кто не верит, что мы сейчас выйдем и отыграемся, просите замену и уходите с поля. Я не обижусь. Мне сейчас нужны только те, кто будет верить. Я уверен, все получится».