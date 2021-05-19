Прощай, сезон РПЛ. Кроме скандалов и вспомнить почти нечего
Шантаж, отстранения, коллективный позор в Европе, «Тамбов» — а был ли футбол?
Шантаж, отстранения, коллективный позор в Европе, «Тамбов» — а был ли футбол?
С судейскими скандалами мы прожили все эти месяцы — спокойные туры можно пересчитать по пальцам одной руки. VAR проводил линию офсайда по Дзюбе так, как им хотелось, РФС фотошопил руку полузащитнику «Спартака» Мозесу (да, это был кубковый матч, но он имеет отношение к сезону), «Краснодар» обвинял судей в том, что те подарили «Спартаку» «победу на блюдечке». И это только скандалы в матчах с топ-клубами: а можно припомнить игры «Ротора» с «Уфой», «Химок» с «Ростовом», «Ротора» с «Ахматом»… В РФС при этом отстраняли судей Казарцева, Левникова и Васильева, отправляли арбитров на полиграф, а Вилкова вообще отлучили от футбола.
И если бы дело было только в судьях. Отстранения тех же Вилкова и Васильева позволяют надеяться, что от некачественного судейства в России всё же хотят очиститься. Но очищаться нужно не только от судейских скандалов.
Клуб выручили, всей лигой сбросились игроками. И что, спасли репутацию? Нет — получили мутные дела со ставками, отстранения футболистов и 36 голов в ворота команды за 11 матчей. История с «Тамбовом» — вообще главный скандал сезона, про который сейчас
Что ещё? Конечно, скандал в Сочи, где поссорились главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско и тренер местного клуба Бородин. А ещё ситуация с судейскими на стадионе «Локо», заходы в которую местного начальника команды Сухины обсуждали несколько туров. Добавили негатива в сборной — скандальное интервью с Черчесовым про «золотой актив» взорвало прошлый ноябрь.
Скандалы окружали и клубы — увольнение Газизова из «Спартака» после 153 дней работы, вечные травмы Александра Кокорина перед важными матчами,
Вот тут бы вспомнить о футболе, но интриги и
Как подобает любой закольцованной истории, завершили сезон тоже скандалом. И речь сейчас не об «Оренбурге», который несколько дней возмущался
Максим Пахомов