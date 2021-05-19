Уже не наше Черкизово: стадион «Локомотива» может уйти под снос
«Локомотив» планирует переезд на стадион «Лужники».
«Локомотив» планирует переезд на стадион «Лужники».
Столичный «Локомотив» близок к тому, чтобы надолго сменить место прописки. Вместо уютной арены в Черкизове
Громкая новость о том, что «Локомотив» с большой долей вероятности продолжит свои выступления на новом стадионе, появилась еще в воскресенье утром — первыми об этом сообщили журналисты «Спорт-Экспресса» и Eurostavka. Но бурного обсуждения среди болельщиков
«Руководство
Стадион «РЖД Арена» был построен на месте старого стадиона «Локомотив» в 2002 году. На момент открытия арена на
Именно на этом поле «железнодорожники» делали шаги на пути к своему первому чемпионству, именно здесь ЦСКА играл домашние матчи
Основной проблемой «РЖД Арены» эксперты считают морально устаревшие коммуникации и сложность проведения работ по их модернизации. Также зрители критикуют стадион за продуваемость и отсутствие крыши, которая спасала бы их от морозов в зимнее время.
Несмотря на это, стадион «Локомотива» имеет высшую категорию УЕФА, что позволяет ему претендовать даже на проведение финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы, и остается одним из самых передовых в России.
Спортивные СМИ описывают два варианта дальнейшего развития событий. Согласно первому, на месте стадиона планируется построить новый вокзал, который станет важной частью нового транспортного узла на востоке Москвы. По другой информации, вместо стадиона в Черкизове появится новый жилой комплекс
Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус в своем
«Занять центральный стадион Москвы и страны — хорошая, здравая амбиция. Но только и клуб должен ей соответствовать — стремиться стать главным московским клубом. Как в спорте, так и в работе с болельщиками, так и в маркетинге и в коммуникациях. Полное название клуба — “Локомотив” Москва. Можно стать совместным клубом РЖД и Москвы. Но это очень амбициозный путь», — написал Геркус, приложив эскизы проекта модернизации самого большого стадиона России.
Бывший главный тренер
Я не хочу, чтобы стадион сносили. Да и не только я, все не хотят. Это традиции «Локомотива» и всего его футбола. Да и в советское время стадион был на этом месте. Не хотелось бы нарушать традиции.
«Поступает разная информация. С одной стороны, что на “РЖД Арене” будет реконструкция. С другой, что на ее месте будет совершенно иной комплекс. В данный момент говорить
Депутат Госдумы Игорь Лебедев раскритиковал выбор новой базы и отметил, что клубу следовало бы проводить свои игры в Петровском Парке.
«Московское “Динамо” предлагало “Локомотиву” арендовать “ВТБ Арену” для проведения домашних матчей. Но несмотря на это, руководство “железнодорожников” приняло решение взять в аренду стадион “Лужники”. На мой взгляд, это ошибка. “Лужники” дают базу, “Локомотиву” это интереснее и выгоднее. “Динамо” свою базу давать отказалось — только стадион», — заявил Лебедев «Чемпионату».
«Я считаю, что уход с Черкизово — неправильный шаг. Правильно болельщики возмущаются, я тоже недоволен. Это намоленное место. Люди любят туда приезжать, болельщикам нравится арена. Там реконструкции по срокам я бы дал максимум полтора года. Мы малую арену построили на десять тысяч за год почти без денег. По сегодняшним меркам стадионы строят долго. Так что строительство новой арены на том же месте тоже займет много лет», — заявил Наумов «СЭ».
Максим Гужевский