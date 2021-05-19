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18:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В «Рубине» рассказали о переговорах по трансферу Кварацхелии

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал информацию о возможном уходе грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии в летнее трансферное окно.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее отец 20-летнего футболиста заявил, что Кварацхелия уйдет из казанского клуба летом.

«Нельзя не отпустить такого футболиста в европейские команды, которые им интересуются. Это было бы неправильно. Конечно, всегда больно терять сильных игроков. Кварацхелия, вероятнее всего, уйдет в топовый европейский чемпионат. Но у нас в клубе к футболистам, в первую очередь, относятся как к людям. Он является очень дорогим игроком, но никого нельзя удерживать в команде», — рассказал Яровинский в интервью «Бизнес Online».

Команда
Рубин

«Переговоры о трансфере Кварацхелии уже идут, но названия команд я пока оставлю в тайне. Мы общаемся с разными клубами, со всеми мы на разных стадиях. Все уже переходит в более конкретную фазу. Хвича должен развиваться и двигаться дальше. Шансы на то, что он останется в Казани, такие же, как у девушки встретить динозавра на Тверской. Либо встретит, либо нет», — добавил Яровинский.

В минувшем сезоне Кварацхелия провел 23 матча в чемпионате России, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Концовку чемпионата грузинский хавбек пропустил из-за повреждения.

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