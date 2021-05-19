Защитник Алеесами покинул «Ростов»
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Защитник Хайтам Алеесами покинул «Ростов», сообщается на сайте футбольного клуба.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Защитник Хайтам Алеесами покинул «Ростов», сообщается на сайте футбольного клуба.
Игрок сборной Норвегии Алеесами перешел в клуб из
«Большое спасибо всем людям, которые работают в клубе. В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и любовь. У меня появилось много друзей в клубе и городе, которые останутся моими приятелями на всю оставшуюся жизнь. Желаю моим товарищам по команде, персоналу, болельщикам и всем, кто любит футбольный клуб “Ростов”, удачи в будущем», — сказал 29-летний футболист.
Алеесами в составе «Ростова» провел 14 матчей в чемпионате и Кубке России.