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18:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Защитник Алеесами покинул «Ростов»

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Защитник Хайтам Алеесами покинул «Ростов», сообщается на сайте футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Игрок сборной Норвегии Алеесами перешел в клуб из Ростова-на-Дону в октябре 2020 года, подписав контракт до конца сезона с возможностью продления.

«Большое спасибо всем людям, которые работают в клубе. В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и любовь. У меня появилось много друзей в клубе и городе, которые останутся моими приятелями на всю оставшуюся жизнь. Желаю моим товарищам по команде, персоналу, болельщикам и всем, кто любит футбольный клуб “Ростов”, удачи в будущем», — сказал 29-летний футболист.

Алеесами в составе «Ростова» провел 14 матчей в чемпионате и Кубке России.

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