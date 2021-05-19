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18:45 (мск), источник: Sport24

Барриос вызван в сборную Колумбии на отборочные матчи ЧМ с Перу и Аргентиной

Тренерский штаб сборной Колумбии во главе с Рейнальдо Руэда огласил заявку команды для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира против сборных Перу и Аргентины.

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Источник: fcf.com.co

В число 26 вызванных футболистов попал полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос.

С Перу сборная Колумбии сыграет на выезде 4 июня, а Аргентину примет дома 9 июня.

Сборная Колумбии в 4 матчах отборочной кампании набрала 4 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице.

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