Барриос вызван в сборную Колумбии на отборочные матчи ЧМ с Перу и Аргентиной

Барриос вызван в сборную Колумбии на отборочные матчи ЧМ с Перу и Аргентиной

Тренерский штаб сборной Колумбии во главе с Рейнальдо Руэда огласил заявку команды для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира против сборных Перу и Аргентины.