Барриос вызван в сборную Колумбии на отборочные матчи ЧМ с Перу и Аргентиной
Тренерский штаб сборной Колумбии во главе с Рейнальдо Руэда огласил заявку команды для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира против сборных Перу и Аргентины.
Тренерский штаб сборной Колумбии во главе с Рейнальдо Руэда огласил заявку команды для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира против сборных Перу и Аргентины.
В число 26 вызванных футболистов попал полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос.
С Перу сборная Колумбии сыграет на выезде 4 июня, а Аргентину примет дома 9 июня.
Сборная Колумбии в 4 матчах отборочной кампании набрала 4 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице.