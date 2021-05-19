Нападающий «Спартака» Понсе вызван в Олимпийскую сборную Аргентины
Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе получил приглашение в Олимпийскую сборную Аргентины, сообщает официальный сайт
Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе получил приглашение в Олимпийскую сборную Аргентины, сообщает официальный сайт
Официальная заявка команды на Олимпиаду будет опубликована позднее. Сборная Аргентины будет готовиться к играм в Токио в испанской Марбелье, где сыграет два товарищеских матча против Дании (8 июня) и Саудовской Аравии (11 июня).
В текущем сезоне РПЛ аргентинский форвард провел в составе «Спартака» 25 матчей, в которых отметился 9 голами и 1 голевой передачей.