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20:07 (мск), источник: Sport24

Нападающий «Спартака» Понсе вызван в Олимпийскую сборную Аргентины

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе получил приглашение в Олимпийскую сборную Аргентины, сообщает официальный сайт красно-белых.

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Источник: Sport24

Официальная заявка команды на Олимпиаду будет опубликована позднее. Сборная Аргентины будет готовиться к играм в Токио в испанской Марбелье, где сыграет два товарищеских матча против Дании (8 июня) и Саудовской Аравии (11 июня).

В текущем сезоне РПЛ аргентинский форвард провел в составе «Спартака» 25 матчей, в которых отметился 9 голами и 1 голевой передачей.

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