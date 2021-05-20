Бабурин возвращается в «Ростов». «Краснодар» не стал выкупать его контракт

Бабурин находился в аренде в «Краснодаре» с 25 февраля. По данным источника, изначально «быки» арендовали Бабурина с возможностью выкупа — такие планы существовали на случай выхода команды в еврокубки. В лице Бабурина руководство «Краснодара» видело опытную замену основному голкиперу Матвею Сафонову.

Но когда по итогам сезона «Краснодар» в еврокубки не попал, в клубе отказались от выкупа вратаря, посчитав, что в чемпионате России команде хватит сил собственных воспитанников. Таким образом, Бабурин возвращается в «Ростов» и соберется вместе с остальными футболистами 15 июня после отпуска.