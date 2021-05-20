Газзаев назвал сезон ЦСКА провальным
Знаменитый тренер, победитель Кубка УЕФА во главе армейцев Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил выступление
Знаменитый тренер, победитель Кубка УЕФА во главе армейцев Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил выступление
— Ничего не происходит случайно. Все к этому шло… На протяжении последних четырех лет мы видели планомерное снижение результатов, — сказал Газзаев. — Команда перестала брать трофеи, кроме
По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы не смогли попасть в еврокубки впервые за 20 лет.
(Вячеслав Короткин).