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13:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Газзаев назвал сезон ЦСКА провальным

Знаменитый тренер, победитель Кубка УЕФА во главе армейцев Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил выступление красно-синих в РПЛ-2020/21.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Ничего не происходит случайно. Все к этому шло… На протяжении последних четырех лет мы видели планомерное снижение результатов, — сказал Газзаев. — Команда перестала брать трофеи, кроме одного-единственного Суперкубка, не попадала в Лигу чемпионов. И теперь сделан следующий шаг вниз… Сейчас занято шестое место. Безусловно, это провальный сезон. И руководители, и тренерский штаб, и игроки должны четко осознавать причины случившегося и правильно отреагировать. Когда ЦСКА 20 лет подряд выступает в еврокубках — это репутация. Это бренд клуба. А репутацию терять нельзя ни при каких обстоятельствах. Непопадание в Европу — безусловно, удар по международному авторитету ЦСКА.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы не смогли попасть в еврокубки впервые за 20 лет.

(Вячеслав Короткин).

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