Газзаев назвал сезон ЦСКА провальным

— Ничего не происходит случайно. Все к этому шло… На протяжении последних четырех лет мы видели планомерное снижение результатов, — сказал Газзаев. — Команда перестала брать трофеи, кроме одного-единственного Суперкубка, не попадала в Лигу чемпионов. И теперь сделан следующий шаг вниз… Сейчас занято шестое место. Безусловно, это провальный сезон. И руководители, и тренерский штаб, и игроки должны четко осознавать причины случившегося и правильно отреагировать. Когда ЦСКА 20 лет подряд выступает в еврокубках — это репутация. Это бренд клуба. А репутацию терять нельзя ни при каких обстоятельствах. Непопадание в Европу — безусловно, удар по международному авторитету ЦСКА.