КДК отказал «Ротору» и не стал брать на себя ответственность о правомерности переноса матча «Уфа» — «Арсенал»
Как стало известно Sport24, КДК отказал «Ротору».
Как стало известно Sport24, КДК отказал «Ротору».
Комитет не стал брать на себя ответственность и делать выводы о правомерности/неправомерности переноса матча в Уфе в виду того, что он организовывался РПЛ, к которой КДК не может применять санкции. Этот вопрос могут решать руководящие органы лиги или РФС. Когда и где он будет поднят, пока сказать затруднительно.
Ранее волгоградский клуб попросил КДК дать оценку правомерности переноса встречи 30-го тура РПЛ «Уфа» — «Арсенал» (2:1) с учетом положений п. 6.7 Регламента РПЛ, а также действиям официальных лиц матча, которые осуществляли замеры температуры и принимали решение о переносе.
Напомним, все матчи заключительного тура должны были начаться одновременно — в 14:00 мск, но игра в Уфе