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13:22 (мск), источник: Sport24

КДК отказал «Ротору» и не стал брать на себя ответственность о правомерности переноса матча «Уфа» — «Арсенал»

Как стало известно Sport24, КДК отказал «Ротору».

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Источник: РИА "Новости"

Комитет не стал брать на себя ответственность и делать выводы о правомерности/неправомерности переноса матча в Уфе в виду того, что он организовывался РПЛ, к которой КДК не может применять санкции. Этот вопрос могут решать руководящие органы лиги или РФС. Когда и где он будет поднят, пока сказать затруднительно.

Ранее волгоградский клуб попросил КДК дать оценку правомерности переноса встречи 30-го тура РПЛ «Уфа» — «Арсенал» (2:1) с учетом положений п. 6.7 Регламента РПЛ, а также действиям официальных лиц матча, которые осуществляли замеры температуры и принимали решение о переносе.

Напомним, все матчи заключительного тура должны были начаться одновременно — в 14:00 мск, но игра в Уфе из-за слишком высокой температуры воздуха была сдвинута на 2 часа позже. «Уфа» и «Арсенал» были прямыми конкурентами волгоградцев в борьбе за выживание.

Рубин
1:1
Первый тайм: 0:0
Ротор
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