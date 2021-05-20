КДК отказал «Ротору» и не стал брать на себя ответственность о правомерности переноса матча «Уфа» — «Арсенал»

Комитет не стал брать на себя ответственность и делать выводы о правомерности/неправомерности переноса матча в Уфе в виду того, что он организовывался РПЛ, к которой КДК не может применять санкции. Этот вопрос могут решать руководящие органы лиги или РФС. Когда и где он будет поднят, пока сказать затруднительно.