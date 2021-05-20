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13:29 (мск), источник: ТАСС

«Урал» продлил контракты с тремя футболистами

ТАСС, 20 мая. Защитники Владимир Рыков и Денис Кулаков, а также вратарь Ярослав Годзюр продлили контракты с клубом Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал». Об этом сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов, комментарий которого приводит газета «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

«С Рыковым мы контракт продлили, у него ничего не заканчивается. То же самое у Кулакова и Годзюра. Со [Стефаном] Страндбергом мы пока на паузе, с ним будем обсуждать контракт позже», — сказал Иванов.

«Урал» завершил сезон на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 30 турах.

На счету 36-летнего Годзюра 14 матчей в прошедшем сезоне за екатеринбургский клуб во всех турнирах, 33-летний Рыков принял участие в 22 играх и не отметился результативными действиями, 35-летний Кулаков в 28 матчах отдал четыре голевые передачи.

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