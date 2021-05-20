«Севилья» готова купить Азмуна за 17 миллионов евро

По данным издания, иранец может стать потенциальной заменой Юссефу Эн-Несери, который, возможно покинет клуб этим летом.

Сообщалось, что «Севилья» готова купить Азмуна за 20 миллионов евро. «Зенит» просил 23 млн евро. Теперь испанцы готовы предложить лишь 17 млн евро.