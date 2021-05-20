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15:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Севилья» готова купить Азмуна за 17 миллионов евро

«Севилья» продолжает интересоваться форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном, сообщает Todofichajes.

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Источник: РИА "Новости"

По данным издания, иранец может стать потенциальной заменой Юссефу Эн-Несери, который, возможно покинет клуб этим летом.

Сообщалось, что «Севилья» готова купить Азмуна за 20 миллионов евро. «Зенит» просил 23 млн евро. Теперь испанцы готовы предложить лишь 17 млн евро.

Азмун перешел в «Зенит» в 2019 году из «Рубина» за 12 миллионов евро. Контракт 26-летнего футболиста истекает летом 2022 года.

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