«Севилья» готова купить Азмуна за 17 миллионов евро
«Севилья» продолжает интересоваться форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном, сообщает Todofichajes.
«Севилья» продолжает интересоваться форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном, сообщает Todofichajes.
По данным издания, иранец может стать потенциальной заменой Юссефу
Сообщалось, что «Севилья» готова купить Азмуна за 20 миллионов евро. «Зенит» просил 23 млн евро. Теперь испанцы готовы предложить лишь 17 млн евро.
Азмун перешел в «Зенит» в 2019 году из «Рубина» за 12 миллионов евро. Контракт 26-летнего футболиста истекает летом 2022 года.