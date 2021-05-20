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15:10 (мск), источник: Sport24

Известны первые подробности нового календаря РПЛ на сезон-2021/22

Стали известны первые подробности календаря российской Премьер-лиги на сезон-2021/22. Об этом сообщает «РБ Спорт».

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Источник: Sport24

Сезон стартует 17 июля матчем за Суперкубок России. Первый тур российской Премьер-лиги будет сыгран 25 июля. Отмечается, что до конца сезона в чемпионате не будет ни одного матча через три дня на четвертый. Проект структуры календаря содержит недельный график.

Последний осенний тур запланирован на 12 декабря, первый весенний — 27 февраля. Завершится чемпионат России 21 мая, а финал Кубка России запланирован на 29 мая. Финал Лиги чемпионов (28 мая в Петербурге) и финал Кубка России были разведены.

Проект структуры календаря будет окончательно согласован на общем собрании РПЛ в конце мая.

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