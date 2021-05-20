Известны первые подробности нового календаря РПЛ на сезон-2021/22
Стали известны первые подробности календаря российской
Стали известны первые подробности календаря российской
Сезон стартует 17 июля матчем за Суперкубок России. Первый тур российской
Последний осенний тур запланирован на 12 декабря, первый весенний — 27 февраля. Завершится чемпионат России 21 мая, а финал Кубка России запланирован на 29 мая. Финал Лиги чемпионов (28 мая в Петербурге) и финал Кубка России были разведены.
Проект структуры календаря будет окончательно согласован на общем собрании РПЛ в конце мая.