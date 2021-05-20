Известны первые подробности нового календаря РПЛ на сезон-2021/22

Сезон стартует 17 июля матчем за Суперкубок России. Первый тур российской Премьер-лиги будет сыгран 25 июля. Отмечается, что до конца сезона в чемпионате не будет ни одного матча через три дня на четвертый. Проект структуры календаря содержит недельный график.