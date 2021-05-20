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16:22 (мск), источник: Sport24

«Крылья Советов» проведут сбор в Сербии

Крылья Советов проведут учебно-тренировочный сбор в Сербии, сообщает клубная пресс-служба.

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Источник: Sport24

В настоящий момент игроки и тренерский штаб «Крыльев Советов» находятся в отпуске. 12 июня команда соберется в Москве, откуда отправится в Сербию на предсезонные сборы. В этой стране команда пробудет до 10 июля. «Крылья» будут жить и тренироваться в местечке Стара Пазова под Белградом в Футбольном национальном центре Сербии. Там команда проводила летние сборы уже дважды. О графике контрольных игр будет сообщено дополнительно.

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