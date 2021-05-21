РПЛ опередила топ-5 европейских футбольных лиг по росту уровня доходов

Согласно данным сравнительного отчета УЕФА по лицензированию клубов, имеющемуся в распоряжении РИА Новости, доходы 16 клубов РПЛ за 2019 финансовый год составили 876 миллионов евро, что на 16,6% выше, чем за предыдущий отчетный период. Лидируют по росту уровня доходов клубы чемпионата Австрии — 26,7% (224 миллиона евро, 13-е место по общим доходам), второй показатель у Бельгии — 14% (445 миллионов, 10-е место). В общей сложности доходы ведущих 15 европейских лиг по этому показателю выросли на 9,1% по сравнению с 2018 годом.