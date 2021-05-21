РПЛ опередила топ-5 европейских футбольных лиг по росту уровня доходов
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российская
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российская
Согласно данным сравнительного отчета УЕФА по лицензированию клубов, имеющемуся в распоряжении РИА Новости, доходы 16 клубов РПЛ за 2019 финансовый год составили 876 миллионов евро, что на 16,6% выше, чем за предыдущий отчетный период. Лидируют по росту уровня доходов клубы чемпионата Австрии — 26,7% (224 миллиона евро, 13-е место по общим доходам), второй показатель у Бельгии — 14% (445 миллионов, 10-е место). В общей сложности доходы ведущих 15 европейских лиг по этому показателю выросли на 9,1% по сравнению с 2018 годом.
При этом по уровню доходов РПЛ занимает шестое место, уступая Англии (5,864 миллиарда евро, +7,8%), Германии (3,454 миллиарда, +9,8%), Испании (3,344 миллиарда, +5,9%), Италии (2,595 миллиарда, +12,5%) и Франции (1,892 миллиарда, +11,7%).
Также РПЛ стала худшей среди 15 лиг по доходам от match day. Этот показатель равен 7%, лидирует Шотландия — 44%. Доходы семи клубов РПЛ в match day составляют менее 5%, шесть клубов укладываются в промежуток 5−10%, доход оставшихся трех клубов составляет 10−20%.
УЕФА отмечает, что анализ доходов match day основан на 690 проверенных финансовых отчетах и смоделирован на подробной финансовой отчетности, представленной в УЕФА 435 клубами.