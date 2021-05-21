В РПЛ появится новый клуб. Где «Нижний» возьмет деньги на Кержакова и крепкую команду?

В Российской Премьер-Лиге с сезона-2021/2022 появится новый клуб — «Нижний Новгород». Волжане заняли третье место в ФНЛ и попали в элиту благодаря тому, что финишировавший вторым «Оренбург» не получил лицензию на участие в высшем дивизионе. «Нижний Новгород» счастливо избежал стыков, но насколько конкурентоспособной будет эта команда на уровне РПЛ?

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c172264362ca7370e147" data-vnd="c172264362ca7370e147" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c172264362ca7370e147" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Для начала вспомним, что Нижнего Новгорода не было в РПЛ семь лет. «Волга» выступала в элите с 2011 по 2014 годы, борясь каждый сезон за выживание (14-е место, 12-е и 15-е), однако новый клуб не имеет отношения ни к ней, ни к бывшему ФК «Нижний Новгород» (его высшее достижение — стыки с «Волгой» за выход в «вышку» перед расформированием в 2012-м). Сегодняшний «НН» был официально основан около шести лет назад и сперва выступал в ПФЛ и ФНЛ под названиями «Волга-Олимпиец» и просто «Олимпиец».

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ЧМ-2018 дал импульс развитию футбола в городе. Несколько матчей турнира прошли на местном стадионе, построенном специально для чемпионата мира (вмещает 45 253 зрителя). Куратором клуба стал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин — «Олимпиец» поменял название на «Нижний Новгород». По итогам сезона-2018/2019 команда Дмитрия Черышева пробилась в стыки, но уступила по сумме двух матчей «Крыльям Советов» и отложила своё появление в элите до лета 2021-го.

Прошедший сезон «Нижний Новгород» завершал фактически без главного тренера. Прежний наставник команды Роберт Евдокимов был уволен в начале мая. Его судьбу решили два поражения подряд, и даже разгром «Спартака-2» не спас тренера от отставки. Тогда же появилась информация, что волжан может возглавить Дмитрий Аленичев, но в последние дни основным кандидатом называли уже Александра Кержакова.

Как стало известно «Чемпионату», вопрос с назначением лучшего бомбардира в истории сборной России действительно был решён ещё несколько дней назад. В четверг, 20 мая, Кержаков, приехав в Нижний Новгород, выложил в «Инстаграме» фото стадиона. Сообщалось, что приглашение Александра — инициатива губернатора Никитина.

38-летнему экс-форварду придётся заново создавать команду под РПЛ, так как почти у всех игроков «Нижнего Новгорода» закончились контракты. «Матч ТВ» утверждает, что на данный момент клубу принадлежат лишь трое футболистов — вратарь Николай Сысуев, защитник Никита Каккоев и нападающий Мухаммад Султонов. Согласно Transfermarkt, таких игроков пятеро: помимо Каккоева и Султонова это защитник Алексей Шумских, полузащитник Дмитрий Югалдин и нападающий Артём Галаджан. При этом только Шумских, Каккоева и Султонова можно было назвать игроками основы в сезоне-2020/2021. Остальные футболисты пока находятся в подвешенном состоянии, ждут новостей от руководства по поводу своего будущего.

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал для «Чемпионата» ситуацию с наставником и составом:

На сегодняшний день мы не назначали главного тренера, никакой контракт не подписан. Фото Кержакова в «Инстаграме»? Не могу комментировать действия человека, который пока не связан с клубом. Это не совсем правильно. Кержаков остаётся одним из кандидатов, больше ничего сказать не могу. О трансферах говорить пока рано. Всё под контролем: 60 процентов игроков мы хотим оставить, 40 процентов — поменять. Также будут трансферы под РПЛ. Равиль Измайлов генеральный директор «Нижнего Новгорода»

Приглашение Кержакова в команду РПЛ, на первый взгляд, неожиданное. Он тренирует всего три года, а на клубном уровне — меньше сезона. Уйдя из юношеской сборной России в сентябре 2020-го, Александр возглавил «Томь». Первый опыт Кержакова вроде бы неудачный: томичи финишировали на 18-м месте и вылетели из ФНЛ. Для спасения не хватило четырёх очков. Однако нужно учесть, что на момент прихода Кержакова «Томь» занимала предпоследнее, 21-е место. После зимних сборов команда под руководством молодого специалиста набрала 24 очка в 16 матчах (в среднем 1,5 балла за игру). Если бы томичи прошли весь сезон по такому графику, завершили бы чемпионат в десятке. Александр показал себя достаточно гибким тренером — менял схему в зависимости от соперника и возможностей своей команды. Играл и в четыре защитника, и в пять.

По данным InStat, весной команда Кержакова действительно превратилась из аутсайдера в крепкого середняка. Почти не уступала соперникам по созданным голевым моментам (4,8 против 5,0), превосходила по количеству технико-тактических действий (838 ТТД при 73% успешных против 808 ТТД при 72% успешных), передач (453 против 434) и ударов по воротам (11 против 10). Кстати, в апреле 2020 года Кержаков рассказывал в интервью для «Чемпионата», на кого ориентируется в своей профессии:

Я бы с удовольствием пошёл в ассистенты к Валерию Васильевичу Лобановскому. Но, к сожалению, всё, что мне сейчас остаётся, — это смотреть документальные фильмы о нём и читать книги. Этот человек внёс огромнейший вклад в развитие современного футбола. Уже тогда, в своё время, предугадывал многие вещи. Объективно — опередил эпоху. Лобановский был тренером авторитарного стиля управления? Наверное, и я тоже. Александр Кержаков российский тренер

Под РПЛ клуб существенно увеличивает бюджет. Говорят, одним из спонсоров «Нижнего Новгорода» станет «Газпром», правда, гендиректор Измайлов пока не подтвердил эту информацию. Существовал вариант сотрудничества с «Ростехом», но, видимо, он отпал. В таком случае тренером команды стал бы как раз Аленичев, а не Кержаков. Как бы то ни было, важно, что у новичка элиты, помимо нового стадиона, есть комфортная современная база с двумя полями и нет долгов перед игроками. Получить в РПЛ ещё один «Тамбов» никому не хочется.