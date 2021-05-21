Рифат Жемалетдинов подпишет трехлетний контракт с «Локомотивом» с зарплатой около 1,5 млн евро в год
Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов близок к продлению контракта. Об этом сообщает «РБ Спорт». Договор будет рассчитан на 3 года.
Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов близок к продлению контракта. Об этом сообщает «РБ Спорт». Договор будет рассчитан на 3 года.
Вместе с новым контрактом увеличится и зарплата 24-летнего футболиста. Ожидается, что в год Рифат Жемалетдинов будет зарабатывать около 1,5 млн евро. Контракт должен быть подписан
Рифат Жималетдинов является воспитанником «Локомотива». В минувшем сезоне в активе полузащитника 22 матча в РПЛ, 3 гола, 5 голевых передач и 8 желтых карточек.