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16:09 (мск), источник: Sport24

Рифат Жемалетдинов подпишет трехлетний контракт с «Локомотивом» с зарплатой около 1,5 млн евро в год

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов близок к продлению контракта. Об этом сообщает «РБ Спорт». Договор будет рассчитан на 3 года.

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Источник: Sport24

Вместе с новым контрактом увеличится и зарплата 24-летнего футболиста. Ожидается, что в год Рифат Жемалетдинов будет зарабатывать около 1,5 млн евро. Контракт должен быть подписан 21—22 мая.

Рифат Жималетдинов является воспитанником «Локомотива». В минувшем сезоне в активе полузащитника 22 матча в РПЛ, 3 гола, 5 голевых передач и 8 желтых карточек.

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