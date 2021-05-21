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16:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Дзюбу призвали извиниться за слова об угнетающей атмосфере Чечни

Бывший главный тренер «Терека» (ныне «Ахмат») Вячеслав Грозный призвал нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу извиниться за слова об угнетающей атмосфере Чечни.

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«На меня Артем обидится, но я считаю, что нельзя такое говорить, если даже кто-то нашелся быть, чем-то недовольным. Я бы на месте Артема публично бы извинился за слова. Тем более, что впереди Евро-2020, он лидер сборной и капитан команды», — заявил Грозный. Он также понадеялся на то, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов сможет повлиять на Дзюбу в этом вопросе.

Специалист добавил, что от работы в Грозном у него остались только приятные впечатления. «Никогда за время работы в Грозном я ничего плохого и неприятного не слышал про город и стадион. Я только слова благодарности могу сказать футболистам, руководителям и министру спорта», — подытожил он.

20 мая с критикой в адрес Дзюбы выступил бывший футбольный тренер, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев. По его мнению, на Северном Кавказе следуют принципам гостеприимства. Газзаев напомнил, что публичным персонам нужно «следить за языком и думать о своих действиях».

Дзюба высказался о угнетающей атмосфере Чечни 13 мая. Футболист назвал матчи против «Ахмата» в Грозном самыми тяжелыми для сине-бело-голубых.

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