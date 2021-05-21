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18:25 (мск), источник: Sport24

Сперцян продлил контракт с «Краснодаром»

Как стало известно Sport24, хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян продлил контракт с клубом до 2024 года.

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Источник: Sport24

На платформе Transfermarkt.com контракт 20-летнего полузащитника «быков» обозначен до нынешнего лета. Но как заявил источник близкий к футболисту, контракт футболиста с краснодарским клубом действует до конца сезона 2023/24 года.

В нынешнем сезоне РПЛ Сперцян провел провел 7 матчей, большую часть сезона проведя в «Краснодаре-2» в ФНЛ: 32 игры, 16 забитых мячей и 4 результативные передачи.

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