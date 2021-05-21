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19:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Плутник: «Локомотив» не будет переезжать из Черкизово в «Лужники»

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник на встрече с болельщиками высказался по поводу переезда клуба из Черкизово на стадион «Лужники».

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Источник: Спорт-Экспресс

Ранее стало известно, что «Локомотив» может переехать с «РЖД Арены» в «Лужники». «СЭ» вместе с Eurostavka первым написал о возможных сценариях по смене прописки.

— Никакой аренды «Лужников» нет. Мы остаемся в Черкизово и играем следующий сезон в нем, — сказал Плутник.

— Есть ли планы снести стадион полностью и хотелось бы узнать планы клуба на ближайшие несколько лет? Хотелось бы также узнать как клуб будет взаимодействовать на выездах с болельщиками?

— Что делать со стадионом, покажет набор идей и требований, которые мы сможем выработать с тем уровнем комфорта и безопасности. Либо строить новую арену. Что касается выездных матчей, то если будут такие выезда, как в Нижнем Новгороде, то все будут получать удовольствие от футбола и благодарность к организаторам матча. РФС проводит по этому поводу большую работу. Вы раньше говорили про стратегию работы с болельщиками. Мы сделаем стратегию, которую вам покажем.

(Данил Алешин).

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