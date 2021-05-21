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20:18 (мск), источник: Sport24

«Сам скажу “спасибо” и не буду мучить себя и других». Дзюба сказал, когда уйдет из «Зенита», и привел в пример ЦСКА

Свежее интервью с капитаном «Зенита».

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Артем Дзюба ударно завершил сезон: оформил покер в Саранске и обогнал Азмуна по голам, стал лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги и отметил рождение третьего ребенка. Прямо сейчас Дзюба готовится к Евро в расположении сборной России в Новогорске, а в субботу вместе с командой вылетит на сбор в Австрию.

Из интервью Дзюбы вы узнаете, какое достижение Джордана мечтает повторить Артем, сколько еще сезонов сможет провести на топ-уровне (и что будет дальше), а также что нужно сделать «Зениту», чтобы не провалиться в Лиге чемпионов.

Вперед!

— После прошлогоднего чемпионства вы сказали, что хотите, как Майкл Джордан — стать чемпионом три раза подряд. У вас получилось. Какой новый стимул?

— Да, когда мы шли за вторым золотом и я смотрел Last Dance (сериал Netflix про чемпионство «Чикаго Буллз» в сезоне-1997/98 — прим. Sport24), то поймал себя на мысли, что если второе, дай бог, возьмем, то есть отличный пример. Понятно, что НБА — это максимальный уровень в баскетболе, где играют лучшие. Но этот пример меня очень вдохновил. И я безумно счастлив, что это произошло. Три чемпионства подряд. Впервые с истории «Зенита». Это дорогого стоит. Вошли в историю. Это навсегда.

— Так, а какой теперь стимул?

— Так-то Джордан выиграл шесть титулов. Правда, не подряд. Но пока время идет, хочется все сделать по максимуму. Сейчас, конечно, хочется четвертый титул подряд.

— В последние годы «Зенит» не очень удачно играл в Лиге чемпионов. В следующем году наверняка попытаетесь исправиться. В связи с этим вопрос. Когда в последний раз Зенит успешно играл в ЛЧ, у него были не очень дела в чемпионате России. Не боитесь повторения той истории?

— Совместить будет тяжело, но реально. Европейские топ-клубы же как-то удерживаются наверху. Когда была банда при Виллаш-Боаше, мы смяли всех в группе Лиги чемпионов, добыли пять побед подряд. На шестую игру уже половина команда не поехала. Но в чемпионате, действительно, уже не хватало эмоций. И ребятам, особенно иностранцам, от которых многое зависело на тот момент, было уже тяжело настроиться на условную «Мордовию» или «Амкар».

Мне кажется, это было читаемо. И здесь надо находить эмоции. Какие-то матчи брать на классе. Есть хороший пример — ЦСКА. Когда команда успешно играла в Лиге чемпионов и добивалась результата в России: если один гол забивали, то свои 1:0 удерживали. Даже при ужасной игре. Нам бы хотелось наконец хорошо выступить в Лиге чемпионов и при этом показывать результат в РПЛ.

— Глубины состава в «Зените» для этого хватает?

— Трудно сказать. Даже если никто болеть не будет, то все равно, мне кажется, нет. Кто-то говорит, что у нас три состава. Но это очень удобная отговорка, учитывая результаты «Зенита». У нас большой глубины нет. Может хватить для достижения определенных целей. Но быть уверенным в этом нельзя.

— Второй год подряд вы с Азмуном — главные бомбардиры РПЛ. Есть ли между вами реальное соперничество?

— Вообще нет. Сердар все свои голы заслужил. Он играет прям на острие. Форвард, с которым безумно приятно играть. Я за него очень рад. Понятно, что как нападающий я должен забивать голы. Но для меня более престижно быть лучшим по «гол+пас». Это более совершенно для любого футболиста. И мне также хотелось снова стать лучшим ассистентом.

Источник: РИА "Новости"

— Лучшим ассистентом в этот раз стал Нобоа в свои 36.

— Он всегда был классным футболистом. Я всегда призывал не смотреть на возраст. В Европе много примеров, когда возрастные игроки играют на топ-уровне. С современной медициной и восстановлением ты чувствуешь себя не хуже, а то и лучшие молодых ребят. Ты знаешь свой организм от «а» до «я». В Нобоа я никогда не сомневался. Он и здесь в «Зените» был прекрасным футболистом. Думаю, что если бы не «кресты», он бы до сих пор играл здесь.

— А сами вы до какого возраста планируете играть?

— Это зависит прежде всего от здоровье. Пока оно позволяет, я буду играть. Во-вторых, у меня есть страсть. И пока я не могу проигрывать даже на тренировках — меня это убивает и злит. В-третьих, когда я перестану получать от футбола удовольствие и перестану тянуть… Вообще, этот момент очень тяжелый. Многие не замечают момент, когда ты уже не можешь конкурировать. Надеюсь, что я в этом плане буду адекватен и сам скажу: «Все, спасибо!» И перестану мучить себя и других.

Но пока у меня контракт еще на один год. Может еще на один договоримся. Пока отмеряю себе два года. Хотелось бы за это время еще выиграть трофеи и оставить след в истории «Зенита», забить за команду сто голов и занять второе место по забитым мячам. Кержакова, наверное уже нереально догнать. Но чем черт не шутит? Если здоровье позволит и не попросят из «Зенита», то может быть и получится хотя бы приблизиться. В общем, в ближайшие два года я точно смогу играть спокойно.

— Если перестанете тянуть на высоком уровне, нужно сразу уходить? Или можно, как Павленко, который играет за «Родину»?

— Я бы так не смог. Да и не хочу. Можно играть по любителям, дурачиться. Но если в «Зените» уже не будет получаться, могу пойти в другую команду, если предложения будут хорошие. Но опять же, здесь много нюансов. Может, в одной команде ты будешь не нужен, а в другой твои качества и твой опыт пригодятся. Неизвестно, как будет лучше. Так что нельзя говорить, что если в «Зените» уже нет, значит заканчиваю. Конечно, можно пойти еще поиграть. Но если будут силы и желание.

— Этот сезон у вас получился удачным: третье чемпионство, третий раз стали отцом.

— Да, круто! Трехкратный папаня. Хет-трик. И с чемпионством тоже хет-трик. Плюс у меня в «Зените» хет-трик по Суперкубкам еще. А если считать и «Ростов», то у меня еще и хет-три по Кубкам России. Цифра три меня повсюду накрыла.

— По такому случаю не думали остаться дома и не лететь с командой в «Тамбов»?

— Нет. Скоро нужно ехать в сборную. Нужно находиться в тонусе. Нельзя просто так выпадать на две недели. Я пропустил только один матч. И то потому что я знал, что многие летят. Плюс — я не очень хотел играть на искусственном поле. И не было особой мотивации. А в «Тамбов» мне было интересно съездить. И не будет большого пробела между последней игрой за «Зенит» и первой за сборную. В общем, я так и планировал: пропустить «Уфу» и полететь на «Тамбов».

Во время загрузки произошла ошибка.

Правда, я рассчитывал, что матч перенесут в Питер. Потому что и нам, и им эта игра была не нужна. Им какая разница? Они все равно не на своем стадионе играют. Но может и правильно, что не перенесли. Так саранские болельщики увидели чемпиона страны.

— Три чемпионства подряд. В России наступила гегемония «Зенита»? Или просто все конкуренты сейчас в стагнации?

— Я бы не сказал, что в стагнации. Мы более сбалансированная команда, более ровно проходим сезон. У нас сыгранный костяк. И сейчас мы сильнее всех. У «Локомотива» тоже хорошая команда, у «Спартака» неплохая. «Краснодар» немного подкосили еврокубки. Но если брать по составу, то «Локомотив», наверное, сопоставим с нами. Так что не могу сказать, что это стагнация. Кто-то выдает серии, у кого-то спады. Но это их проблемы, а не наши. Нет такого, что у нас нет конкурентов и мы всех разрываем. У нас своих проблем тоже хватает. Но мы держим удар, многие матчи переворачиваем.

— Как вы относитесь к бесконечным разговорам о тактике «Зенита» с бесконечными забросами на Дзюбу?

— Нет такой тактики. Просто некоторым так удобно говорить. Никто почему-то не видит, что тот же «Спартак» сейчас только вперед бьет. Говорят, что только «Зенит». Но мы сейчас перестроились с приходом Вендела. Стали больше низом играть. Да и до этого не было установки бить на меня. Просто когда нас сильно прессинговали и мы не могли из-под этого прессинга выйти, мы просто выбивали. Тогда был план Б — ударить на меня.

План А — всегда разыгрывать мяч. Сейчас просто стало больше получаться. Не было ни одной установки: бьем только на Дзюбу. Но иногда принимается решение сыграть попроще, учитывая, что я неплохо цепляюсь за мячи. И если для нашей команды это удобный вариант, то почему им не пользоваться?

— По опеке с вами в этом сезоне играют так же, как и раньше? Или что-то изменилось?

— Думаю, что все то же самое. Понятно, что мы для всех команд раздражители. Все хотят обыграть чемпиона, играют более плотно. И меня так же берут, так же держат. Но любой нападающий зависит от своей команды. Если у команды игра идет, то и у нас будут моменты.

— Самый тяжелый момент сезона?

— Матч с «Краснодаром». В связи с известными событиями. Матч не получался. Я пенальти не забил. И вообще все было против меня. Но удалось перевернуть игру. Для меня это был знаковый момент. Вторая игра — с «Локомотивом». Она была ключевой. Если бы мы проиграли, начались бы неприятные качели. Но мы победили уверенно.

Ну и было приятно отыграться в «Краснодаре» после 0:2. Это было знаково.

— Но в Краснодаре вам пришлось покинуть поле в результате четверной замены.

— Да. Но эта замена сработала. Значит, так и должно было быть.

— Вы не забили два пенальти в этом сезоне. Вернетесь ли вы на роль пенальтиста?

— Я готов. Как только будет возможность, сразу вернусь. Пенальти — чистая психология. Вратарю все равно. Я на тренировках, когда становлюсь в ворота, много пенальти отбиваю, потому что бьющему гораздо тяжелее: много волнения, все сковывает. Это очень ответственный момент.

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«Зенит» — чемпион!

— Во время чемпионата мира вы говорили: не знаешь, куда бить, ударь сильно по центру. Почему в играх с «Краснодаром» и «Рубином» самого себя не послушали?

— А я думал об этом. Но в последний момент передумал. В Казани было плохое поле. И я подумал, что сейчас разбегусь и ударю сильно и мимо из-за того, что газон неважный. Поэтому решил пробить в своем стиле. Этого не надо было делать. Принял неправильное решение.

— Вы сами передали Азмуну право исполнять пенальти.

— Пенальтистов назначает Сергей Богданович [Семак]. И он часто пишет двух футболистов — Сердара и меня. И мы между собой решаем. Если видишь, что Сердар хочет, я ему говорю: иди, бей. Так было, кажется, с «Ахматом». С ЦСКА он мне сказал то же самое.

— Ключевой момент сезона?

— Победа над «Локомотивом». Там было всего шесть очков отрыва, а после матча был неприятный выезд в «Уфу», которая борется за выживание. И если бы проиграли в Петербурге, оставалось бы всего три очка. Со «Спартаком» на определенном этапе была важная победа. Но она ничего не решала. Мы понимали, что дальше будет много матчей и все можно будет вернуть. А с «Локо» не было права на ошибку.

— Ваш лучший гол сезона?

— Черпачок с «Локомотивом». Изящный получился гол. Мне понравилось, что я его левой исполнил. Это теперь один из моих любимых голов. Сейчас он второе место занимает в моей карьере. И могу еще отметить гол «Уфе», когда я принял на грудь и пробил. Это был прям кайф.

— Худший матч сезона?

— Их было много. С «Рубином» дома. Тяжелый матч. Сил не чувствовал. Еще два-три таких матча было. Но стараешься их сразу вычеркнуть из своей жизни.

— Впереди Евро. Хватит ли сил?

— Конечно. После «Локомотива» было уже спокойное состояние. Так что и не напрягались особо. Пока не думаю о Евро. До него еще надо будет пройти большой сбор. Так что пока настраиваюсь на тяжелую, кропотливую, но необходимую работу. О Евро буду думать за день, за два. Тогда уже будет мандражик, легкое волнение. А пока до него далеко. Но время пролетит быстро.

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