«Сам скажу “спасибо” и не буду мучить себя и других». Дзюба сказал, когда уйдет из «Зенита», и привел в пример ЦСКА
Свежее интервью с капитаном «Зенита».
Свежее интервью с капитаном «Зенита».
Артем Дзюба ударно завершил сезон: оформил покер в Саранске и обогнал Азмуна по голам, стал лучшим бомбардиром в истории
Из интервью Дзюбы вы узнаете, какое достижение Джордана мечтает повторить Артем, сколько еще сезонов сможет провести на
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— После прошлогоднего чемпионства вы сказали, что хотите, как Майкл Джордан — стать чемпионом три раза подряд. У вас получилось. Какой новый стимул?
— Да, когда мы шли за вторым золотом и я смотрел Last Dance (сериал Netflix про чемпионство «Чикаго Буллз» в сезоне-1997/98 — прим. Sport24), то поймал себя на мысли, что если второе, дай бог, возьмем, то есть отличный пример. Понятно, что НБА — это максимальный уровень в баскетболе, где играют лучшие. Но этот пример меня очень вдохновил. И я безумно счастлив, что это произошло. Три чемпионства подряд. Впервые с истории «Зенита». Это дорогого стоит. Вошли в историю. Это навсегда.
— Так, а какой теперь стимул?
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— В последние годы «Зенит» не очень удачно играл в Лиге чемпионов. В следующем году наверняка попытаетесь исправиться. В связи с этим вопрос. Когда в последний раз Зенит успешно играл в ЛЧ, у него были не очень дела в чемпионате России. Не боитесь повторения той истории?
— Совместить будет тяжело, но реально. Европейские
Мне кажется, это было читаемо. И здесь надо находить эмоции.
— Глубины состава в «Зените» для этого хватает?
— Трудно сказать. Даже если никто болеть не будет, то все равно, мне кажется, нет.
— Второй год подряд вы с Азмуном — главные бомбардиры РПЛ. Есть ли между вами реальное соперничество?
— Вообще нет. Сердар все свои голы заслужил. Он играет прям на острие. Форвард, с которым безумно приятно играть. Я за него очень рад. Понятно, что как нападающий я должен забивать голы. Но для меня более престижно быть лучшим по «гол+пас». Это более совершенно для любого футболиста. И мне также хотелось снова стать лучшим ассистентом.
— Лучшим ассистентом в этот раз стал Нобоа в свои 36.
— Он всегда был классным футболистом. Я всегда призывал не смотреть на возраст. В Европе много примеров, когда возрастные игроки играют на
— А сами вы до какого возраста планируете играть?
— Это зависит прежде всего от здоровье. Пока оно позволяет, я буду играть.
Но пока у меня контракт еще на один год. Может еще на один договоримся. Пока отмеряю себе два года. Хотелось бы за это время еще выиграть трофеи и оставить след в истории «Зенита», забить за команду сто голов и занять второе место по забитым мячам. Кержакова, наверное уже нереально догнать. Но чем черт не шутит? Если здоровье позволит и не попросят из «Зенита», то может быть и получится хотя бы приблизиться. В общем, в ближайшие два года я точно смогу играть спокойно.
— Если перестанете тянуть на высоком уровне, нужно сразу уходить? Или можно, как Павленко, который играет за «Родину»?
— Я бы так не смог. Да и не хочу. Можно играть по любителям, дурачиться. Но если в «Зените» уже не будет получаться, могу пойти в другую команду, если предложения будут хорошие. Но опять же, здесь много нюансов. Может, в одной команде ты будешь не нужен, а в другой твои качества и твой опыт пригодятся. Неизвестно, как будет лучше. Так что нельзя говорить, что если в «Зените» уже нет, значит заканчиваю. Конечно, можно пойти еще поиграть. Но если будут силы и желание.
— Этот сезон у вас получился удачным: третье чемпионство, третий раз стали отцом.
— Да, круто! Трехкратный папаня.
— По такому случаю не думали остаться дома и не лететь с командой в «Тамбов»?
— Нет. Скоро нужно ехать в сборную. Нужно находиться в тонусе. Нельзя просто так выпадать на две недели. Я пропустил только один матч. И то потому что я знал, что многие летят. Плюс — я не очень хотел играть на искусственном поле. И не было особой мотивации. А в «Тамбов» мне было интересно съездить. И не будет большого пробела между последней игрой за «Зенит» и первой за сборную. В общем, я так и планировал: пропустить «Уфу» и полететь на «Тамбов».
Правда, я рассчитывал, что матч перенесут в Питер. Потому что и нам, и им эта игра была не нужна. Им какая разница? Они все равно не на своем стадионе играют. Но может и правильно, что не перенесли. Так саранские болельщики увидели чемпиона страны.
— Три чемпионства подряд. В России наступила гегемония «Зенита»? Или просто все конкуренты сейчас в стагнации?
— Я бы не сказал, что в стагнации. Мы более сбалансированная команда, более ровно проходим сезон. У нас сыгранный костяк. И сейчас мы сильнее всех. У «Локомотива» тоже хорошая команда, у «Спартака» неплохая. «Краснодар» немного подкосили еврокубки. Но если брать по составу, то «Локомотив», наверное, сопоставим с нами. Так что не могу сказать, что это стагнация.
— Как вы относитесь к бесконечным разговорам о тактике «Зенита» с бесконечными забросами на Дзюбу?
— Нет такой тактики. Просто некоторым так удобно говорить. Никто
План А — всегда разыгрывать мяч. Сейчас просто стало больше получаться. Не было ни одной установки: бьем только на Дзюбу. Но иногда принимается решение сыграть попроще, учитывая, что я неплохо цепляюсь за мячи. И если для нашей команды это удобный вариант, то почему им не пользоваться?
— По опеке с вами в этом сезоне играют так же, как и раньше? Или
— Думаю, что все то же самое. Понятно, что мы для всех команд раздражители. Все хотят обыграть чемпиона, играют более плотно. И меня так же берут, так же держат. Но любой нападающий зависит от своей команды. Если у команды игра идет, то и у нас будут моменты.
— Самый тяжелый момент сезона?
— Матч с «Краснодаром». В связи с известными событиями. Матч не получался. Я пенальти не забил. И вообще все было против меня. Но удалось перевернуть игру. Для меня это был знаковый момент. Вторая игра — с «Локомотивом». Она была ключевой. Если бы мы проиграли, начались бы неприятные качели. Но мы победили уверенно.
Ну и было приятно отыграться в «Краснодаре» после 0:2. Это было знаково.
— Но в Краснодаре вам пришлось покинуть поле в результате четверной замены.
— Да. Но эта замена сработала. Значит, так и должно было быть.
— Вы не забили два пенальти в этом сезоне. Вернетесь ли вы на роль пенальтиста?
— Я готов. Как только будет возможность, сразу вернусь. Пенальти — чистая психология. Вратарю все равно. Я на тренировках, когда становлюсь в ворота, много пенальти отбиваю, потому что бьющему гораздо тяжелее: много волнения, все сковывает. Это очень ответственный момент.
— Во время чемпионата мира вы говорили: не знаешь, куда бить, ударь сильно по центру. Почему в играх с «Краснодаром» и «Рубином» самого себя не послушали?
— А я думал об этом. Но в последний момент передумал. В Казани было плохое поле. И я подумал, что сейчас разбегусь и ударю сильно и мимо
— Вы сами передали Азмуну право исполнять пенальти.
— Пенальтистов назначает Сергей Богданович [Семак]. И он часто пишет двух футболистов — Сердара и меня. И мы между собой решаем. Если видишь, что Сердар хочет, я ему говорю: иди, бей. Так было, кажется, с «Ахматом». С ЦСКА он мне сказал то же самое.
— Ключевой момент сезона?
— Победа над «Локомотивом». Там было всего шесть очков отрыва, а после матча был неприятный выезд в «Уфу», которая борется за выживание. И если бы проиграли в Петербурге, оставалось бы всего три очка. Со «Спартаком» на определенном этапе была важная победа. Но она ничего не решала. Мы понимали, что дальше будет много матчей и все можно будет вернуть. А с «Локо» не было права на ошибку.
— Ваш лучший гол сезона?
— Черпачок с «Локомотивом». Изящный получился гол. Мне понравилось, что я его левой исполнил. Это теперь один из моих любимых голов. Сейчас он второе место занимает в моей карьере. И могу еще отметить гол «Уфе», когда я принял на грудь и пробил. Это был прям кайф.
— Худший матч сезона?
— Их было много. С «Рубином» дома. Тяжелый матч. Сил не чувствовал. Еще
— Впереди Евро. Хватит ли сил?
— Конечно. После «Локомотива» было уже спокойное состояние. Так что и не напрягались особо. Пока не думаю о Евро. До него еще надо будет пройти большой сбор. Так что пока настраиваюсь на тяжелую, кропотливую, но необходимую работу. О Евро буду думать за день, за два. Тогда уже будет мандражик, легкое волнение. А пока до него далеко. Но время пролетит быстро.