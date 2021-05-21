Салихова не согласна с выбором нового тренера «Спартака» и выходит из совета директоров клуба
Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, объявила о выходе из совета директоров клуба.
Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, объявила о выходе из совета директоров клуба.
Она не согласна с выбором нового главного тренера
Салихова вошла в совет директоров «Спартака» 3 мая. В ее обязанности входил аудит финансов клуба.
«Я категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба. В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров «Спартака». Я не вижу смысла своего дальнейшего пребывания в данном органе и оперативном управлении клубом. Отныне Моя зона ответственности только фонд «Спартак-детям», — сказала «СЭ» Зарема Салихова.
В ближайшее время московский клуб должен объявить о подписании контракта с 51-летним специалистом.
После сезона-2020/21 «Спартак» покинул главный тренер Доменико Тедеско, который в декабре 2020 года объявил о решении после завершения контракта вернуться на родину к семье.
(Максим Алланазаров).