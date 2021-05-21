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20:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Салихова не согласна с выбором нового тренера «Спартака» и выходит из совета директоров клуба

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, объявила о выходе из совета директоров клуба.

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Она не согласна с выбором нового главного тренера красно-белых и трансферными целями команды.

Салихова вошла в совет директоров «Спартака» 3 мая. В ее обязанности входил аудит финансов клуба.

«Я категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба. В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров «Спартака». Я не вижу смысла своего дальнейшего пребывания в данном органе и оперативном управлении клубом. Отныне Моя зона ответственности только фонд «Спартак-детям», — сказала «СЭ» Зарема Салихова.

Ранее, 17 мая, стало известно, что совет директоров «Спартака» одобрил назначение португальца Руя Витории на пост главного тренера команды.

В ближайшее время московский клуб должен объявить о подписании контракта с 51-летним специалистом.

После сезона-2020/21 «Спартак» покинул главный тренер Доменико Тедеско, который в декабре 2020 года объявил о решении после завершения контракта вернуться на родину к семье. Красно-белые заняли второе место в Тинькофф РПЛ и гарантировали себе участие в Лиге чемпионов (с третьего отборочного раунда).

(Максим Алланазаров).

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