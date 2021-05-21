Хвича Кварацхелия ответил на вопрос о своем будущем

«Безумно благодарен российскому футболу. Я стал серьезным игроком именно здесь. Спасибо Семину и Слуцкому за то, что сделали меня сильнее. Благодарен и “Рубину” за этот насыщенный, яркий сезон. Уважаю контракт с клубом, пока он длится, буду его соблюдать», — приводит слова Кварацхелии журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

Игрок также заметил: «Не давал агенту указаний о том, чтобы непременно уехать из России этим летом. Я хотел бы играть в Европе — буду прикладывать все усилия для этого. Уверен, рано или поздно трансфер случится. Когда — не знаю, возможно уже этим летом. Так или иначе, Россия, РПЛ и “Рубин” навсегда в моем сердце».

«Готов ли я к топ-клубу в АПЛ или серии А. Да, готов. Мечтаю о командах такого уровня, буду счастлив однажды оказаться там. Но пока это только в мечтах. Сейчас жду генерального директора Рубина Сайманова и моего агента», — добавил грузинский легионер.