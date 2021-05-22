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08:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стали известны параметры контракта Руя Витории со «Спартаком»

Как стало известно «СЭ», зарплата 51-летнего Руя Витории и членов его штаба в «Спартаке» составит порядка 3,5 миллионов евро на всех.

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Источник: AP 2021

При этом красно-белые заложили в проект контракта и согласовали со стороной португальца пункт о возможности отставки по инициативе клуба с выплатой 50 процентов от остающейся суммы зарплаты, а не всех 100.

(Вячеслав Короткин).

Ранее, 17 мая, стало известно, что совет директоров «Спартака» одобрил назначение португальца Руя Витории на пост главного тренера команды. В ближайшее время московский клуб должен объявить о подписании контракта с 51-летним специалистом.

21 мая Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, объявила о выходе из совета директоров клуба. Она не согласна с выбором нового главного тренера красно-белых и трансферными целями команды.

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