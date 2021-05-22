Слуцкий обратился ко всем судьям РПЛ

«Наш аналитический отдел посчитал, что «Рубин» — третья команда по наименьшему количеству фолов в РПЛ, — отметил Слуцкий. — Мы в тройке тех, кто фолит меньше всех в лиге. Но по количеству желтых карточек, вторых желтых и красных — мы на первом месте. Хотя это показатели прямой корреляции. Как я понимаю: чем ты меньше фолишь, тем меньше получаешь карточек. Возникает вопрос: почему нам показывается такое огромное неправомерное количество желтых? Многие из них ЭСК потом отменяла. Что является прямой корреляцией? Количество желтых карточек, при том, что мы меньше всех фолим — это просто так получилось или потому что вы Слуцкого не любите? Объясните мне пожалуйста, судьи.