«Химки» договорились о продлении контракта с Глушаковым

«Ведем с ним переговоры. Сейчас он в отпуске. Но мы достигли с Денисом договоренности. Осталось лишь поставить подписи? Не только. Надо еще утрясти некоторые моменты. Мы с ним хотим продлить контракт, а он с нами. Так что все будет нормально», — приводит «РБ Спорт» слова Терюшкова.