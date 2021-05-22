Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Байер
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Майнц
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Арминия
Футбол. Зарубежный
19:00
Вальядолид
Атлетико
Футбол. Зарубежный
19:00
Осасуна
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
19:00
Реал
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
19:00
Сельта
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:00
Уэска
Валенсия
Футбол. Зарубежный
19:00
Эйбар
Барселона
Футбол. Зарубежный
19:00
Эльче
Атлетик
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Дженоа
Футбол. Зарубежный
21:45
Кротоне
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
21:45
Сампдория
Парма
Все события
Фоторепортажи
2Лучшие кадры чемпионата мира по хоккею
25Гончаренко проиграл Оличу. Фото матча ЦСКА — «Краснодар»
12:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Химки» договорились о продлении контракта с Глушаковым

Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» договорились о продлении контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Ведем с ним переговоры. Сейчас он в отпуске. Но мы достигли с Денисом договоренности. Осталось лишь поставить подписи? Не только. Надо еще утрясти некоторые моменты. Мы с ним хотим продлить контракт, а он с нами. Так что все будет нормально», — приводит «РБ Спорт» слова Терюшкова.

Глушаков выступает за «Химки» с осени 2020 года. В сезоне-2020/21 34-летний россиянин провел 17 матчей за подмосковную команду, на его счету 3 гола и 1 результативная передача.

 Шпагат на пляже в бикини. Что вытворяют российские спортсменки на отдыхе
Хасбик vs Абдурозик — самый хайповый бой года. Суммарный вес соперников — 35 кг
Испытание аутсайдером: сборная России сыграет с британцами
Скандал на ЧМ: Капитан белорусов показал средний палец
Овечкин все ближе к сборной России! Он забил гол, но проиграл
Стали известны параметры контракта нового тренера «Спартака»
Сульшер обсудил с Роналду переход в «Манчестер Юнайтед»
Марио Фернандес досрочно покинул тренировку сборной
Вратарь «Спартака» продолжит карьеру в Серии С
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь