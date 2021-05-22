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14:20 (мск), источник: Sport24

Вратарь «Спартака» Романьоли продолжит карьеру в Серии С

Вратарь «Спартака» Андреа Романьоли продолжит карьеру в одном из клубов Серии С. Об этом сообщил агент футболиста Фабрицио Феррари в интервью Eurostavka.

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Источник: Sport24

«Романьоли покидает «Спартак». Андреа продолжит карьеру в одном из клубов Серии С. Это наиболее вероятный вариант. Очевидно, что Романьоли созрел для ухода из «Спартака», — заявил Феррари.

22-летний футболист перешел в московский клуб из «Ромы» в июле 2019 года за 3 миллиона евро. Итальянец не провел ни одного матча за «Спартак» и сыграл лишь раз в ФНЛ за вторую команду, пропустив четыре гола.

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