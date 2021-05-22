Дзюба назвал россиян скупердяями из-за критики костюма Дэдпула

Футболист рассказал, что российские болельщики раскритиковали его за наряд, тогда как иностранные восприняли с позитивом. «Только наши русские скупердяи поливали меня в очередной раз. Типа: клоун, все внимание к себе привлек. Написали: “Лучше бы надел что-то наше”», — заявил он. Дзюба добавил, что долго обдумывал появление в костюме российского персонажа сказок, но так и не смог придумать ничего креативного.