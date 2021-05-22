Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Айнтрахт Ф
Фрайбург
31
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бавария
Аугсбург
42
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер
Боруссия М
24
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вольфсбург
Майнц
23
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кельн
Шальке-04
10
Футбол. Зарубежный
19:00
Вальядолид
Атлетико
Футбол. Зарубежный
19:00
Осасуна
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
19:00
Реал
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
19:00
Сельта
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:00
Уэска
Валенсия
Футбол. Зарубежный
19:00
Эйбар
Барселона
Футбол. Зарубежный
19:00
Эльче
Атлетик
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Байер
31
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
РБ Лейпциг
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Герта
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Арминия
02
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Дженоа
Футбол. Зарубежный
21:45
Кротоне
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
21:45
Сампдория
Парма
Все события
Фоторепортажи
10Две красные «Урала» и проводы Чорлуки: кадры победы «Локо»
9Россия обыграла Великобританию на чемпионате мира
17:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Дзюба назвал россиян скупердяями из-за критики костюма Дэдпула

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба в эфире программы «Вечерний Ургант» назвал россиян скупердяями из-за критики костюма Дэдпула, в котором он появился на церемонии награждения золотыми медалями за победу в чемпионате России.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Футболист рассказал, что российские болельщики раскритиковали его за наряд, тогда как иностранные восприняли с позитивом. «Только наши русские скупердяи поливали меня в очередной раз. Типа: клоун, все внимание к себе привлек. Написали: “Лучше бы надел что-то наше”», — заявил он. Дзюба добавил, что долго обдумывал появление в костюме российского персонажа сказок, но так и не смог придумать ничего креативного.

Во время загрузки произошла ошибка.

Награждение прошло 2 мая после победы «Зенита» над «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. Этот результат позволил сине-бело-голубым стать недосягаемыми для железнодорожников и досрочно оформить третью подряд победу в чемпионате России.

Дзюба играет за «Зенит» с 2015 года. Также 32-летний форвард известен выступлениями за московский «Спартак», тульский «Арсенал» и сборную России.

 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
«Фиаско на старте». Теперь на ЧМ опозорились шведы
Скандал на ЧМ: Капитан белорусов показал средний палец
Овечкин все ближе к сборной России! Он забил гол, но проиграл
Разбил машину и соперников. Блестящий поул Леклера в Монако
Сульшер обсудил с Роналду переход в «Манчестер Юнайтед»
Марио Фернандес досрочно покинул тренировку сборной
Вратарь «Спартака» продолжит карьеру в Серии С
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь