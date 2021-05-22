Дзюба назвал россиян скупердяями из-за критики костюма Дэдпула
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба в эфире программы «Вечерний Ургант» назвал россиян скупердяями
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба в эфире программы «Вечерний Ургант» назвал россиян скупердяями
Футболист рассказал, что российские болельщики раскритиковали его за наряд, тогда как иностранные восприняли с позитивом. «Только наши русские скупердяи поливали меня в очередной раз. Типа: клоун, все внимание к себе привлек. Написали: “Лучше бы надел
Награждение прошло 2 мая после победы «Зенита» над «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура Российской
Дзюба играет за «Зенит» с 2015 года. Также 32-летний форвард известен выступлениями за московский «Спартак», тульский «Арсенал» и сборную России.