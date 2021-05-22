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18:33 (мск), источник: Vesti.kz

Зайнутдинов объявился в Германии. Зачем казахстанец туда полетел?

Игрок пропустил остаток сезона.

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Источник: РИА "Новости"

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов улетел в Германию, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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По информации телеграм-канала ЦВБП-медиа, 23-летний игрок мог улететь в Мюнхен на лечение.

«Бактиер Зайнутдинов сейчас в Мюнхене, скорее всего по делам медицинским. Учитывая, что там локдаун, отдыхать сейчас туда не ездят», — пишет источник.

Напомним, последний раз Зайнутдинов выходил на поле в апреле.

Остаток сезона казахстанец пропустил из-за травмы.

В текущем сезоне РПЛ Зайнутдинов провел за ЦСКА 18 матчей, забил один гол и сделал одну передачу.

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