Зайнутдинов объявился в Германии. Зачем казахстанец туда полетел?
Игрок пропустил остаток сезона.
Игрок пропустил остаток сезона.
Полузащитник московского ЦСКА и сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов улетел в Германию, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации
«Бактиер Зайнутдинов сейчас в Мюнхене, скорее всего по делам медицинским. Учитывая, что там локдаун, отдыхать сейчас туда не ездят», — пишет источник.
Напомним, последний раз Зайнутдинов выходил на поле в апреле.
Остаток сезона казахстанец пропустил
В текущем сезоне РПЛ Зайнутдинов провел за ЦСКА 18 матчей, забил один гол и сделал одну передачу.