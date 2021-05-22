Зайнутдинов объявился в Германии. Зачем казахстанец туда полетел?

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов улетел в Германию, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Команда ЦСКА

По информации телеграм-канала ЦВБП-медиа, 23-летний игрок мог улететь в Мюнхен на лечение.

«Бактиер Зайнутдинов сейчас в Мюнхене, скорее всего по делам медицинским. Учитывая, что там локдаун, отдыхать сейчас туда не ездят», — пишет источник.

Напомним, последний раз Зайнутдинов выходил на поле в апреле.

Остаток сезона казахстанец пропустил из-за травмы.