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12:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зарема Салихова объяснила, почему выступила против кандидатуры Руя Витории в «Спартаке»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в интервью «СЭ» объяснила, почему выступила против назначения Руя Витории на пост главного тренера красно-белых.

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Источник: РИА "Новости"

«Руй Витория ушел из европейского футбола в 2017 году, выбрав комфортные экономические условия для себя и отсутствие конкуренции, медленные скорости. Лично для меня Арабские чемпионаты — это как кладбище для кораблей. Туда едут только за деньгами, доигрывать как игроки, так и тренеры. Исключением могут быть молодые тренеры, которым нужен хоть какой опыт. В России как минимум пять клубов, которые претендуют на самые высокие позиции. В Саудовской Аравии такой конкуренции нет, чемпионат там очень специфичный. Выигранные титулы в Саудовской Аравии лично для меня не являются основанием, что данный тренер подходит «Спартаку», — сказала Салихова.

17 мая стало известно, что совет директоров красно-белых одобрил назначение португальца на пост главного тренера. Как стало известно «СЭ», зарплата 51-летнего Руя Витории и членов его штаба в «Спартаке» составит порядка 3,5 миллиона евро в год на всех.

(Максим Алланазаров).

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