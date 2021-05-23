Зарема Салихова объяснила, почему выступила против кандидатуры Руя Витории в «Спартаке»

«Руй Витория ушел из европейского футбола в 2017 году, выбрав комфортные экономические условия для себя и отсутствие конкуренции, медленные скорости. Лично для меня Арабские чемпионаты — это как кладбище для кораблей. Туда едут только за деньгами, доигрывать как игроки, так и тренеры. Исключением могут быть молодые тренеры, которым нужен хоть какой опыт. В России как минимум пять клубов, которые претендуют на самые высокие позиции. В Саудовской Аравии такой конкуренции нет, чемпионат там очень специфичный. Выигранные титулы в Саудовской Аравии лично для меня не являются основанием, что данный тренер подходит «Спартаку», — сказала Салихова.