Шварц ответил, продолжит ли тренировать «Динамо» в следующем сезоне

— Из Германии время от времени приходят новости, что вы в числе кандидатов на должность главного тренера в различных клубах — «Айнтрахте», «Шальке»… Это льстит?

— Приятно, конечно. Это вид признания тебя в профессии. Но это не повод терять фокусировку при работе с командой.

— Динамовских болельщиков немного нервируют эти слухи. Вы им можете пообещать, что следующий сезон начнете в «Динамо»? Или, как говорится, никогда не говори никогда?

— В понедельник после матча с ЦСКА я садился в самолет до Германии с одной мыслью: через месяц прилечу обратно и буду работать с «Динамо». И эта мысль мне очень нравится.