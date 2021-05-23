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18:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Англии сообщили, сколько «Вест Хэм» готов потратить на Крала из «Спартака»

«Вест Хэм» снова проявляет интерес к полузащитнику «Спартаку» Алексу Кралу, утверждает The Sunday Mirror.

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Источник: Спорт-Экспресс

Лондонский клуб после неудачной попытки подписать хавбека прошедшей зимой предпримет новую попытку заполучить его в летнее трансферное окно. Переход 23-летнего чеха может обойтись английскому клубу примерно в 14 миллионов фунтов стерлингов.

Сам футболист готов перебраться в Англию. Крал выступает за «Спартак» с 2019 года. В этом сезоне он провел 29 матчей и отметился шестью результативными передачами.

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