ЦСКА досрочно стал победителем молодежного первенства России
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. ЦСКА сыграл вничью в московском дерби со «Спартаком» в матче 27-го тура молодежного первенства России по футболу и досрочно стал победителем турнира.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. ЦСКА сыграл вничью в московском дерби со «Спартаком» в матче 27-го тура молодежного первенства России по футболу и досрочно стал победителем турнира.
Встреча первой группы, прошедшая на стадионе ЦСКА, завершилась нулевой ничьей. В другом матче петербургский «Зенит» обыграл «Краснодар» — 1:0.
ЦСКА набрал 65 очков и за тур до окончания турнира обеспечил себе чемпионство. Второе место занимает «Зенит» (62 балла), третье — «Краснодар» (61), четвертое — «Спартак» (55).