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20:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА досрочно стал победителем молодежного первенства России

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. ЦСКА сыграл вничью в московском дерби со «Спартаком» в матче 27-го тура молодежного первенства России по футболу и досрочно стал победителем турнира.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча первой группы, прошедшая на стадионе ЦСКА, завершилась нулевой ничьей. В другом матче петербургский «Зенит» обыграл «Краснодар» — 1:0.

ЦСКА набрал 65 очков и за тур до окончания турнира обеспечил себе чемпионство. Второе место занимает «Зенит» (62 балла), третье — «Краснодар» (61), четвертое — «Спартак» (55).

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