Бийол вернется в ЦСКА после аренды в «Ганновере»

«Ганновер» арендовал Бийола у ЦСКА в сентябре до окончания сезона-2020/21 с правом последующего выкупа трансфера словенского полузащитника.

В воскресенье после заключительного тура второй бундеслиги «Ганновер» попрощался с шестью футболистами, в том числе с Бийолом.