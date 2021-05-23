Бийол вернется в ЦСКА после аренды в «Ганновере»
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол вернется в клуб после аренды в «Ганновере», об этом сообщается на официальном сайте немецкого футбольного клуба.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол вернется в клуб после аренды в «Ганновере», об этом сообщается на официальном сайте немецкого футбольного клуба.
«Ганновер» арендовал Бийола у ЦСКА в сентябре до окончания сезона-2020/21 с правом последующего выкупа трансфера словенского полузащитника.
В воскресенье после заключительного тура второй бундеслиги «Ганновер» попрощался с шестью футболистами, в том числе с Бийолом.
Бийол провел в составе «Ганновера» 36 матчей, не отметившись забитыми мячами.