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23:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бийол вернется в ЦСКА после аренды в «Ганновере»

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол вернется в клуб после аренды в «Ганновере», об этом сообщается на официальном сайте немецкого футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Ганновер» арендовал Бийола у ЦСКА в сентябре до окончания сезона-2020/21 с правом последующего выкупа трансфера словенского полузащитника.

В воскресенье после заключительного тура второй бундеслиги «Ганновер» попрощался с шестью футболистами, в том числе с Бийолом.

Бийол провел в составе «Ганновера» 36 матчей, не отметившись забитыми мячами.

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