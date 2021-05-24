Сердар I. Форвард «Зенита» — лучший игрок РПЛ по опросу футболистов

Опрос среди футболистов — пожалуй, самый объективный из всех. Понятно, что в каждой команде многие голосуют за своих, но когда дело доходит до представителей других клубов, то оценка профессионалов — самая точная. А уж преимущество, с которым Сердар Азмун обошел Артема Дзюбу, занявшего вторую строчку, вообще не оставляет сомнений — это был сезон 26-летнего иранца.

Хотя, если судить строго, нападающий «Зенита» провел обычный для себя чемпионат на высоком уровне, набив приличную статистику — 19 голов в 24 матчах РПЛ. Но будем честны: Сердар способен выглядеть еще ярче. Плюс на голосовании наверняка сказался тот факт, что в концовке сезона Азмун в трех встречах забил шесть мячей, включая хет-трик в самом важной на финише — с «Локомотивом». А запоминается, как мы знаем, последнее.

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Но в убедительном выигрыше Азмуна, на мой взгляд, больше слабости конкурентов. Не так хороши, как осенью, оказались весной Влашич и Нобоа. Дзюба и Крыховяк выделялись, но мы видели в их исполнении гораздо более мощный футбол. Приличный сезон выдал Ларссон, однако швед тоже вспыхивал эпизодами, пусть и решил за счет них многое для завоевания «Спартаком» серебра.

Кварацхелия? Да, большой талант, который вполне может уехать в крутой клуб. Но это станет скорее оценкой потенциала, а не формы здесь и сейчас. В прошедшем розыгрыше премьер-лиги у Хвичи не такая уж сильная статистика — «4 + 5». Для 20 лет — хорошо, однако до лучшего футболиста пока далеко.

Вот и получается, что альтернативы Азмуну не было — преимущества над ближайшим конкурентом более чем в сто очков не случалось очень давно.

Что же, остается надеяться, что летом РПЛ не потеряет яркого форварда. И все остальные прибавят настолько, что за звание лучшего развернется более упорная борьба.