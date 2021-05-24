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13:09 (мск), источник: Sport24

«Крылья Советов» и «Нижний Новгород» вступили в РПЛ

«Крылья Советов» и «Нижний Новгород» официально стали участниками РПЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги в официальном телеграм-канале.

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Источник: Sport24

Общее собрание РПЛ удовлетворило заявления клубов на заседании 24 мая.

Отмечается, что в начале собрания клубы также утвердили итоги сезона РПЛ 2020/21. Чемпионом стал «Зенит», серебряным призёром — «Спартак», бронзовым — «Локомотив». Лигу покинули «Ротор» и «Тамбов», занявшие 15-е и 16-е место соответственно.

«Крылья Советов» заняли первое место по итогам завершившегося сезона ФНЛ. «Нижний Новгород» финишировал третьим, однако получил право выступать в РПЛ, так как «Оренбург» не получил соответствующую лицензию.

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