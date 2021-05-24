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14:30 (мск), источник: Sport24

Клубы РПЛ предложили увеличить количество игроков в заявке команды

Участники Общего собрания РПЛ обсудили предложение о расширении заявки с 25 до 28 человек, сообщает телеграм-канал лиги.

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Источник: Sport24

РПЛ обратится в РФС с просьбой рассмотреть данную возможность с учетом ранее принятых решений о лимите на легионеров и количестве доморощенных футболистов.

Ранее стало известно, что «Крылья Советов» и «Нижний Новгород» официально стали участниками РПЛ в следующем сезоне.

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