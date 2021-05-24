Клубы РПЛ предложили увеличить количество игроков в заявке команды
Участники Общего собрания РПЛ обсудили предложение о расширении заявки с 25 до 28 человек, сообщает
Участники Общего собрания РПЛ обсудили предложение о расширении заявки с 25 до 28 человек, сообщает
РПЛ обратится в РФС с просьбой рассмотреть данную возможность с учетом ранее принятых решений о лимите на легионеров и количестве доморощенных футболистов.
Ранее стало известно, что «Крылья Советов» и «Нижний Новгород» официально стали участниками РПЛ в следующем сезоне.