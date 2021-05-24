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14:40 (мск), источник: ТАСС

Матч за Суперкубок России по футболу состоится в Калининграде

ТАСС, 24 мая. Российская премьер-лига (РПЛ) одобрила проведение матча за Суперкубок России в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» пройдет 17 июля на стадионе «Калининград». Вместимость арены составляет 35 016 зрителей.

На проведение встречи претендовали московские «Лужники», «Волгоград Арена» и «Мордовия Арена» в Саранске.

Также участники собрания РПЛ утвердили положение о проведении матча, согласно которому в случае ничьей не будет проводиться дополнительное время, а команды сразу перейдут к серии пенальти.

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