ФК «Уфа» подписал нового центрального защитника

Предложение от башкирской команды игроку поступило неделю назад. Как признался футболист, долго он не раздумывал.

«Уфа» — это большой шаг вперед. Тренеры здесь хорошие, наслышан еще по работе с «Велесом». Сразу принял предложение, — сказал в интервью клубной пресс-службе Юрий Журавлев.