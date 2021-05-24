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15:37 (мск), источник: ИА Башинформ

ФК «Уфа» подписал нового центрального защитника

Футбольный клуб «Уфа» подписал 24-летнего центрального защитника астраханского «Волгаря» Юрия Журавлева.

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Источник: Башинформ

Предложение от башкирской команды игроку поступило неделю назад. Как признался футболист, долго он не раздумывал.

«Уфа» — это большой шаг вперед. Тренеры здесь хорошие, наслышан еще по работе с «Велесом». Сразу принял предложение, — сказал в интервью клубной пресс-службе Юрий Журавлев.

В прошлом сезоне Журавлев выступал за астраханский «Волгарь», провел 41 матч в первенстве ФНЛ и забил один гол.

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